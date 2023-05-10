فلسطيني فقد ابنتيه في القصف الإسرائيلي على غزة يروي لحظة استهداف منزله (فيديو)

روى والد الشهيدتين الفلسطينيتين دانية وإيمان عدس تفاصيل اللحظات الأخيرة لاستهداف منزله من قبل طائرات الاحتلال في قطاع غزة.

وقال في تسجيل نشرته وسائل إعلام محلية “في تمام الساعة الثانية فجرًا استيقظنا على صوت الصواريخ، وخرجت أنادي على بناتي دانية وإيمان وعرفت أنهم استشهدوا”.

وأضاف “رفعت دانية ولم يكن بها روح، ورفعنا الحرام عن أختها إيمان وجدناها بين الحديد. أخرجناها وهي مصابة ووصلت المستشفى بحالة حرجة واستشهدت، أبت إلا أن تكون برفقة أختها في الجنة”.

وتابع “لديّ 3 بنات متزوجات لو كانوا موجودين في منزلي كان استشهدوا جميعًا، لأنهم كانوا يأتون للنوم هنا، ووقتها لم يكن ليسلم أحد من الاحتلال”.

وختم والد الشهيدتين قوله بحرقة “في كل العالم الأبناء يدفنون الآباء إلا عندنا هنا الآباء يدفنون الأبناء”.

وقبل يومين أظهر مقطع مصور مشاهد مؤثرة من وداع شاب لخطيبته دانية التي استشهدت في القصف الإسرائيلي، وذلك قبل شهر من موعد زفافهما.

وانتشرت عبر المنصات صورة للشاب خطيب الشهيدة وهو يقف عند جثمانها ويقرأ القرآن الكريم، كما يظهر في مقطع آخر وهو يبكي بحرقة وينظر إلى جثمانها الذي التف بالكفن الأبيض بدل فستان الفرح.

وارتفع عدد الشهداء نتيجة التصعيد الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء، على قطاع غزة إلى 21 شخصًا بينهم 3 من قيادات من “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي، إضافة إلى 64 إصابة.