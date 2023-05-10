سلطات الاحتلال تمدد العمل بتعليمات الطوارئ حتى الجمعة المقبلة

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات بتمديد العمل بإجراءات الطوارئ حتى يوم الجمعة المقبل “بسبب الوضع الأمني”.

وقالت سلطات الاحتلال في بيان إن التعليمات تسري في مناطق عدة بينها محيط غزة والنقب الغربي والنقب الأوسط.

وتتضمن التعليمات عدم عقد أنشطة تعليمية، كما تنص على أن تكون التجمعات والخدمات في المناطق المفتوحة بحد أقصى 10 أشخاص وما يصل إلى 10 أشخاص في المبنى، وإغلاق الشواطئ أمام الجمهور.

وفيما يتعلق بأماكن العمل، سمحت التعليمات للقيام بالأنشطة في الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى ملاجئ وأماكن آمنة بشكل سريع.

ودعت التعليمات إلى دخول الملاجئ عند تلقي التحذير، والبقاء داخلها لمدة 10 دقائق.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من 300 صاروخ من قطاع غزة على مختلف المناطق.





ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوّت في تل أبيب وعسقلان وسديروت وبئر السبع بعد إطلاق فصائل المقاومة رشقات صاروخية كبيرة من قطاع غزة ردًا على الغارات التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة من فجر أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الضحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 21 شهيدًا و64 مصابًا.