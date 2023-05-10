سقوط مصابين في عسقلان بعد قصفها بصواريخ المقاومة (فيديو)

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنه تم تسجيل العديد من الإصابات في مدينة عسقلان بعد تعرضها لدفعة من الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو سيارة مدمرة متوقفة وتناثر الحطام حولها وبالقرب منها، فيما كان عدد من عناصر الإطفاء يعملون في المكان.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منزلين تضررا في عسقلان إثر قصفها.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ عبر رشقات عدة من قطاع غزة، ردًا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع التي أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء 3 من كبار القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي، وشنت سلسلة غارات على منازل في غزة.

ولوّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، باحتمالية شن حملة موسّعة وضربات عنيفة ضد قطاع غزة.