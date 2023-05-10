تونس.. إطلاق نار قرب كنيس يهودي بجزيرة جربة (فيديو)

قالت وكالة الأنباء التونسية، الثلاثاء، إن قوات الشرطة أطلقت النار على فرد أمن وأردته قتيلا قرب كنيس يهودي بجزيرة جربة، بعدما أقدم على طعن زميل له.

وقال التلفزيون الرسمي التونسي إن “العملية الأمنية في جربة انتهت”، وإن قوات الأمن تسيطر على الوضع.

وأكد التلفزيون الرسمي أن العملية أسفرت عن مقتل أمنيين اثنين وجرح 7 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى بجزيرة جربة.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل 2 من زوار الكنيس اليهودي وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى الأمنيين الاثنين.

وأوضح البيان أن حارسا تابعا للمركز البحري للحرس الوطني، أقدم على “قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا”.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد قالت إنه سُمع دوي إطلاق نار قرب كنيس يهودي بجزيرة جربة الثلاثاء خلال احتضانه فعاليات دينية سنوية، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام تونسية مقتل شرطي في المنطقة.

وقالت إذاعة موزاييك المحلية إنه عُثر على رجل شرطة مقتول بمركز الميناء كما سُمع إطلاق نار. وأكدت أن قوات الأمن التونسي “تمكنت من القضاء على مرتكب الجريمة”.

وانطلقت، الاثنين، فعاليات الزيارة السنوية لمعبد “الغريبة” اليهودي في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، واستقبل الكنيس مئات اليهود من جميع أنحاء العالم.

وخلال أيام الزيارة التي تواصلت هذا العام من 4 إلى 9 مايو/أيار الجاري، أشعلت النساء الشموع في الجهة اليسرى من المعبد، في حين أقيمت الاحتفالات والرقص والغناء في الجهة اليمنى.

وأقيمت الاثنين “الخرجة الصغرى”، ويتم خلالها دفع عربة محمَّلة بالملابس إلى خارج فضاء المعبد، كما تقام الخرجة الكبرى (خرجة المنارة) الثلاثاء.

ويجتذب موسم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة، وهو أقدم معبد يهودي في أفريقيا، مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جزيرة جربة التي تُعَد منتجعا سياحيا رئيسيا قبالة سواحل جنوبي تونس، وتبعد 500 كيلومتر عن العاصمة تونس.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على الزيارة اليهودية منذ أن هاجم أحد متشددي تنظيم القاعدة المعبد عام 2002 بشاحنة ملغومة، مما أسفر عن مقتل 21 سائحا غربيا.

وتوجد في تونس ذات الأغلبية المسلمة واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في شمال أفريقيا، ويعيش اليهود في تونس منذ أيام الرومان لكنهم الآن أقل من 1800 شخص.