برنامج الغذاء العالمي: زيادة عدد مَن يواجهون الجوع مع استمرار معارك السودان

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال حدوث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع مع استمرار العنف في السودان.

وقال البرنامج العالمي في بيان اليوم الأربعاء “من المتوقع أن يؤدي استمرار العنف في السودان إلى إغراق ما بين 2 إلى 2.5 مليون شخص آخرين في الجوع خلال الأشهر المقبلة.”

وأكد البيان أن ذلك سيرفع انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان إلى مستويات قياسية، مع تضرر أكثر من 19 مليون شخص، أي خمسي عدد السكان”.

The cost of food is soaring all across #Sudan , and the price of basic food items is expected to increase by 25% in the next three to six months.

واندلع القتال صراع في السودان في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بعد صراع طويل على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت منظمة الصحة العالمية، نقلا عن بيانات وزارة الصحة، إن نحو604 أشخاص قد لقوا حتفهم في أعمال العنف، في حين أصيب نحو 5 آلاف شخص، رغم أنه يعتقد على نطاق واسع أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن الأزمة تتسبب أيضا في انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد.

The large-scale theft going on right now in #Sudan is unacceptable. Nearly 25% of @WFP food has been stolen. Our offices are being looted.

I call on all parties to this conflict to allow safe, unhindered access – let WFP deliver life-saving aid to millions of Sudanese in need.

— Cindy McCain (@WFPChief) May 9, 2023