سياسة|السودان

برنامج الغذاء العالمي: زيادة عدد مَن يواجهون الجوع مع استمرار معارك السودان

لاجئون ينتظرون تلقي الحصص الغذائية من برنامج الغذاء العالمي قرب الحدود مع تشاد-9 مايو(رويترز)
10/5/2023-|آخر تحديث: 10/5/202305:02 PM (مكة المكرمة)

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال حدوث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع مع استمرار العنف في السودان.

وقال البرنامج العالمي في بيان اليوم الأربعاء “من المتوقع أن يؤدي استمرار العنف في السودان إلى إغراق ما بين 2 إلى 2.5 مليون شخص آخرين في الجوع خلال الأشهر المقبلة.”

وأكد البيان أن ذلك سيرفع انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان إلى مستويات قياسية، مع تضرر أكثر من 19 مليون شخص، أي خمسي عدد السكان”.

واندلع القتال صراع في السودان في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بعد صراع طويل على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت منظمة الصحة العالمية، نقلا عن بيانات وزارة الصحة، إن نحو604  أشخاص قد لقوا حتفهم في أعمال العنف، في حين أصيب نحو 5 آلاف شخص، رغم أنه يعتقد على نطاق واسع أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن الأزمة تتسبب أيضا في انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع حدوث أكبر زيادة في انعدام الأمن الغذائي في ولايات غرب دارفور وغرب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وشمال دارفور.

وقال البيان “إذا تم منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم وزراعة المحاصيل الأساسية بين مايو/أيار الجاري ويوليو/تموز المقبل، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة أكبر.”

وحتى قبل النزاع، كان أكثر من 15 مليون شخص في السودان يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، بحسب برنامج الغذاء العالمي، الذي أوقف عمله في البلاد بعد مقتل عاملين فيه، لكن البرنامج استأنف عمله بعد ذلك.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر