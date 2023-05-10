أوامر لسكان جنوب إسرائيل بالتزام الملاجئ.. 4 شهداء في قصف جديد على غزة والمقاومة ترد (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اثنين منهم في حالة حرجة مع تجدد القصف الإسرائيلي على غزة ظهر اليوم الأربعاء، فيما ردت المقاومة بوابل من الصواريخ تجاه إسرائيل.

واستشهد الشاب محمد يوسف أبو طعيمة (25 عامًا) متأثرًا بجروح خطرة أصيب بها في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية شرق بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس جنوبي غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول شهيد وعدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونيسي شمالي غزة، كما أكدت مصادر للجزيرة مباشر ارتقاء شهيدين وإصابة حرجة جراء قصف إسرائيلي في رفح جنوبي القطاع.





وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن 9 قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت “تم اعتراضها جميعًا”، وأشارت إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق عديدة جنوبي إسرائيل بما فيها عسقلان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة وصلا إلى المستشفى الأوربي في غزة، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس.

وقالت نقلًا عن شهود، إن صاروخًا من طائرة مسيّرة استهدف المزارعين شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف موقعين شرق المدينة.

طوارئ في مستوطنات الغلاف

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، أراضي زراعية في جنوبي قطاع غزة، بمنطقتي شرق القرارة وعبسان شرق مدينة خان يونس، وشرق مدينة رفح.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه تم استهداف ناشطين من حركة الجهاد الإسلامي في موقع لإطلاق صواريخ بغزة، وأشارت إلى تعليمات القيادة الداخلية لسكان غلاف غزة بالدخول الفوري للمناطق المحمية.

وقالت الهيئة الرسمية إن “صاروخًا أطلقه ’جيش الدفاع‘ باتجاه الموقع المذكور، فأصاب من كانوا فيه أثناء اعدادهم حفرة في الأرض من أجل استخدامها في إطلاق القذائف الصاروخية، وذلك في منطقة قريبة من خان يونس” على حد قولها.





وأضافت “وعلى ضوء ذلك، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليماتها لسكان البلدات الإسرائيلية الواقعة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، بأن يتوجهوا إلى الملاجئ خشية سقوط قذائف صاروخية على مقربة منهم”.

وتشهد إسرائيل حالة من الترقب، تحسّبا لإطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاهها، ردًّا على العملية الإسرائيلية في غزة.

عاجل| صفارات الإنذار في جميع المناطق من الجنوب حتى تل ابيب pic.twitter.com/QOUJVZfPBy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2023

واستُشهد مقاومان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي غزة، استشهد 15 فلسطينيًّا بينهم 4 أطفال و6 نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم إصابات حرجة، أمس الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، ومن بين الشهداء أيضًا 3 من كبار القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي.