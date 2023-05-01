“يا برهان ويا حميدتي اتقيا الله فينا”.. نداء استغاثة من سودانية إلى طرفي الصراع (فيديو)

وجهت مواطنة سودانية رسالة إلى طرفي النزاع في السودان، وطالبتهما بأن يتقيا الله، وأن يُنهيا القتال الدائر في البلاد.

وقالت نوال حاج نور في رسالتها إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) “اتقوا الله فينا وارحمونا، رب العالمين من فوق يرحم عبيده، ما بالكم أنتم العبيد؟”.

وأشارت إلى أنهم خائفون على مدار اليوم، ولا يستطيعون الأكل أو الشرب أو النوم “حتى الصلاة، الواحد يصلي وهو مزعزع في صلاته”.

وتساءلت “كيف سيحكم من ينتصر فيكم والناس أصبحت مجانين؟!”، متحدثة عن التعب النفسي والأمراض التي تصيب السودانيين بسبب الحرب.

وختمت بقولها “أنتم تقتلون الناس. اتقوا الله، تحاربون من أجل ماذا؟ من أجل كرسي؟ من أجل سلطة؟ يا أخي اتقوا الله”.

يُذكر أنه على الرغم من هدنة جديدة لمدة 72 ساعة، وافق عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فقد أفاد سكان في الخرطوم بأنهم استيقظوا اليوم الاثنين على هدير “الطائرات المقاتلة”، في حين تحدّث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة التي يناهز تعدادها 5 ملايين نسمة.

ويبدو أن كل محاولات الحل تصطدم بصراع النفوذ الشخصي بين البرهان وحميدتي، اللذين أطاحا معًا عبر إجراءات استثنائية عام 2021 بشركائهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم منذ سقوط نظام الرئيس عمر البشير عام 2019.