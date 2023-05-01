مواطن سوداني محذرًا طرفي النزاع: لا تضطروا الشعب السوداني إلى حمل السلاح (فيديو)

وجّه مواطن سوداني رسالة شديدة اللهجة إلى طرفي النزاع في السودان، يطالبهم فيها بوقف القتال، ويحذرهم من حمل الشعب السوداني للسلاح دفاعًا عن نفسه وقوت يومه.

وقال المواطن عبد اللطيف سليمان للجزيرة مباشر إن “الحرب التي تدور الآن هي حرب جنرالات عسكريين، وهي حرب نحن لسنا مسؤولين عنها كشعب سوداني نهائيًّا، بالتأكيد نحن نقف مع قوات الشعب المسلحة، لكن يجب أن تقف هذه الحرب الليلة قبل بكرة”.

وحذر سليمان كلا الطرفين قائلًا “لا تضطروا الشعب السوداني إلى حمل السلاح، لا نخاف من أي شخص إلا من الله، لذلك أعطونا حقوقنا فقط، لا نريد منكم شيئًا آخر”.

وأضاف “أنا موظف، وهذه أول ليلة أخرج فيها إلى الشارع، لي نحو 15 يومًا كنت أمكث فيها بالمنزل، لا يوجد عندنا مدخرات ولا أكل ولا شراب ولا أموال ولا أي شيء”.

اندلاع حريق في أحد فروع البنك المركزي السوداني في الخرطوم#السودان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/RG3mIHXKTh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2023

وأوضح أنه خرج اليوم فقط لأنه كان مضطرًا إلى الذهاب إلى البنوك للبحث عن أمواله حتى يتمكن من شراء احتياجات منزله، لكنه وجد جميع البنوك مغلقة، وهو ما وصفه بأنه “وضع مؤسف”.

وتابع “إذا كان المواطن ما خاف من الحرب الدائرة وخرج مضطرًا إلى الشارع حتى يبحث عن حقه، يا وزير المالية اطلع من (القمقم) للشعب السوداني، نحن جوعانون وعطشانون، حتى الآن لم تصل مرتباتنا للبنوك، كما أننا لم نستطع صرف أي أموال لنا في البنوك لأنها مغلقة”.

وأشار إلى أن “الخسائر مرتفعة وسط الشعب السوداني البسيط المغلوب على أمره، لذلك يجب أن يخرج لنا المسؤولون الذين كانوا يملؤون التلفزيونات والشاشات، أين هم الآن؟ نريد حقوقنا يا وزير المالية، مُر بنك السودان يخرج لنا أموالنا، من أين يأكل ويشرب الناس؟”.

وحمّل سليمان طرفي النزاع المسؤولية أمام الله، وقال “أي رقبة أزهقت وأي دم أهدر في هذا البلد، أنتم مسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى، خافوا الله في الشعب السوداني”.

وغرق السودان في الفوضى منذ أن اندلع في 15 أبريل/ نيسان صراع دامٍ على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلًا و4599 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، ويرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.