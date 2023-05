منظمة الصحة العالمية تحذّر من “كارثة بكل معنى الكلمة” في السودان

يعاني السودان في الأصل من أزمة صحية طاحنة بسبب نقص العاملين والمستلزمات الطبية وانتشار الأوبئة، لكن مع اندلاع المواجهات العسكرية في 15 أبريل/ نيسان الجاري، تحولت الأزمة إلى “كارثة”، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المدير الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري خلال حواره مع وكالة الأنباء الفرنسية في مقره بالقاهرة “إن ما يمر به القطاع الصحي بالسودان كارثة بكل معنى الكلمة”.

وأوضح المنظري أنه قبل المعارك الأخيرة “مرّ النظام الصحي في السودان كما هو معروف بسنوات من الأزمات المختلفة مما عرّضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي للبنى التحتية، أي المستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عموم السودان”.

وتابع قائلا إنه كان “هناك فعلا نقص حقيقي في الكادر الطبي، وارتفع بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين، وخصوصًا الكادر الطبي المتخصص في الجراحة والتخدير”.

حلّ هذا النقص قي توقيت سيئ للغاية، خصوصًا أن الملاريا الموجودة في البلاد قد تنتشر مع اقتراب موسم الأمطار، والكوليرا يمكن أن تتفشى بسبب نقص مياه الشرب.

وتعرضت المستشفيات والمراكز الصحية في السودان، إلى قصف متكرر واحتل بعضها مقاتلون من طرفي النزاع، وأصبح بعض آخر خاليًا من العاملين أو الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب ما قال المتحدث باسم الهلال الأحمر السوداني للجزيرة مباشر في وقت سابق.

وبسبب الهجمات المباشرة أحيانا، أصبح الوصول إلى المستشفيات صعبا، وتوقف العديد منها عن العمل تماما.

وقال المنظري إنه “بلغة الأرقام، هناك حوالي 61% من المؤسسات الصحية العاملة في الخرطوم توقفت عن العمل بالإضافة إلى الهجمات العسكرية المباشرة والاحتلال العسكري لهذه المؤسسات وطرد العاملين منها”.

Another example of health care coming under attack in #Sudan.

The people of Darfur have suffered too much for far too long.

Health supplies and facilities and the people who need them are #NotATarget.https://t.co/uU062eNWZ7

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 29, 2023