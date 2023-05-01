قيادي بالدعم السريع: لسنا ميليشيا وقواتنا نظامية وفقا للدستور والقانون (فيديو)

قال المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت، الأحد، إنه ليس هناك أي تواصل مباشر مع الجيش السوداني، وإن هناك وساطات تنقل الآراء بين الطرفين.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر أن التطورات والموافقة على الهدنة تأتي عبر وساطة أمريكية سعودية، وأكد “لم نتفق بعد على موعد لوقف النار بشكل نهائي”.

وشكك عزت في قدرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على إدارة القوات المسلحة في ظل اختراقات الهدنة رغم تأكيده الالتزام بها، وفقًا لكلامه.

ومنذ 15 أبريل/نيسان، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر، وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين منذ الصراع.

ورفض عزت وصف قوات الدعم السريع بالمليشيا، وقال إنها “قوات نظامية وفقًا للدستور والقانون”.

وبعد غياب الفريق حميدتي عن الظهور الإعلامي لأيام عدة، قال عزت إن قائد قوات الدعم السريع بخير، ولم يصب بأذى ويدير العمليات بنفسه.

يوسف عزت المستشار السياسي لقوات الدعم السريع: لا يوجد أي اتصال مباشر أو أي شكل من أشكال التفاوض بيننا وبين الجيش#السودان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pAGrNJqfvg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2023

الموافقة على الهدنة

وقال المستشار السياسي لقوات الدعم السريع، إنه لا رغبة لديهم في استمرار الحرب، ووافقوا على الهدنة الجديدة لدواع إنسانية ومساعدة المواطنين.

وقال إن هناك تطورات على الأرض مثل استقرار بعض الأسواق، “ونحاول تأمينها، وأن يعود أصحاب المحال التجارية للحياة”.

وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأحد، تمديد الهدنة التي تنتهي منتصف الليل لمدة 3 أيام، رغم خرقها باستمرار منذ بدئها.

ويتبادل طرفا النزاع بانتظام الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة 3 أيام بوساطة دولية.