تصاعد منها دخان كثيف.. طائرات الجيش تقصف مناطق الدعم السريع في بحري الخرطوم (فيديو)

قصفت طائرات حربية تابعة للجيش السوداني مواقع تابعة لقوات الدعم السريع، الاثنين، في عدد من أحياء الخرطوم بحري.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي لبدت سماء العاصمة السودانية جراء القصف، وأفاد مراسل القناة، محمد عمر بأن الجيش استهدف منطقة “حلة حمد” تحديدا.

وأوضح عمر أن الجيش رصد “مقاتلين من قوات الدعم السريع يتمركزون في المنطقة بكثافة”، ومضى إلى أن دوي مضادات الدعم السريع الأرضية سُمع في بحري والتي كانت تحاول التصدي لقصف الجيش الجوي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الدخان الكثيف ينبعث من عدة مناطق من بحري منها “المحطة الوسطى” والتي تعتبر مركز المدينة إذ تضم سوقها الكبير ومحطة طرقية ومخازن للمواد الغذائية والأدوية.

ورجح عمر قصف مخازن ذخيرة أيضا وسيارات مدججة بالأسلحة أو مصانع كبيرة، مما سبب كثافة السحب السوداء المتصاعدة من مناطق القصف، مشيرا إلى أنها مناطق مكتظة بالسكان المدنيين وليست عسكرية.

وقال إن سكان بحري لم يبدؤوا بمغادرتها سوى قبل أيام قليلة بعد اندلاع الاشتباكات، موضحا أن أهالي الخرطوم لم يعودوا يثقون في أي هدنة معلنة بعد خرقها بشكل متكرر.

وأفاد بأن منطقة بحري دخلت على خط الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في السودان في الأيام الخمسة الأخيرة، حتى أصبحت واحدة من النقاط الساخنة جدا في القتال.

وتتمركز قوات الدعم السريع بكثافة في بحري وتعلن سيطرتها على مناطق فيها، وأوضح عمر أن ذلك ما يجعل الجيش يشن غارات متواصلة عليها.

وأشار مراسلنا إلى أن قوات الدعم السريع تعتبر بحري منطقة استراتيجية لكونها قبالة القصر الرئاسي، حيث تتمركز بدباباتها لمهاجمة كل من يحاول الاقتراب من محيطه.

كما دوت انفجارات في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم، منذ الساعات الأولى من الصباح.

وقال محمد عمر إن الطرفان خرقا الهدنة المتفق عليها بوساطة أمريكية – سعودية، التي كان من المفترض أن تدخل الاثنين يومها الأول، إلا أنها بدت هشة منذ ساعاتها الأولى كسابقاتها.

ورصد مراسل الجزيرة مباشر في السودان دوي القصف المتبادل منذ صباح الاثنين، ثم تحليق الطائرات في سماء الخرطوم قبل قصفها مواقع في بحري بكثافة.

هدوء الأوضاع بمحيط كبري الحلفايا اليوم، وعودة الحياة لطبيعتها.#السودان pic.twitter.com/yNrktGDBUM — Sudan News (@Sudan_tweet) May 1, 2023

وقال الجيش السوداني، اليوم الاثنين، إن قواته تمكنت خلال 15 يوما من تخفيض قدرات قوات الدعم السريع القتالية بما بين 45 و55%.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش السوداني عبر فيسبوك، تحت عنوان “الأوضاع مستقرة في جميع ولايات السودان”.

واتفق الجانبان أمس الأحد على تمديد هدنة، كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف الليلة الماضية، لمدة 72 ساعة في خطوة قالت قوات الدعم السريع إنها جاءت “استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية”.

وقال الجيش إنه يأمل أن يلتزم من وصفهم بأنهم “متمردون” بمتطلبات تنفيذ الهدنة رغم رصد نية لمحاولة الهجوم على بعض المواقع.

ودوت أصوات قذائف المدفعية والغارات الجوية والنيران المضادة للطائرات في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة إن 528 على الأقل قتلوا وأصيب 4599 آخرون، وسجلت الأمم المتحدة عددا مماثلا من القتلى لكنها قالت إنها تعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.