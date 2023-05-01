الصناعات الدفاعية التركية.. أردوغان يكشف اسم المقاتلة الوطنية (فيديو)

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اسم المقاتلة الوطنية الجديدة.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في حفل “قرن المستقبل” للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي هو صاحب فكرة تسمية المقاتلة الوطنية “قآن”.

وقال أردوغان في هذه المناسبة “نعيش يومًا مشهودًا في تاريخ الدفاع والطيران التركي”.

وأضاف “لم ولن نترك متنفسًا لأي من التنظيمات الإرهابية الدموية”.

وأشار إلى أن المقاتلة المحلية “قآن” ستستكمل اختباراتها خلال أعوام، لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية التركية.

وأوضح أردوغان “المقاتلة قآن ستحلق قريبًا، سنزودها بأسلحتنا وراداراتنا وأجهزتنا للاتصال والتحكم الخاصة بنا”، مشددًا على أن جميع أنظمة المهام الرئيسية محلية ووطنية.

وتابع “تركيا ستكون واحدة من 5 دول تُنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم”.

وشدد أردوغان على أن “السلام والعدل والحق سيترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا”.

الطائرة المحلية “حُر جت”

وأكد الرئيس التركي أن الطائرة المحلية “حُر جت” ستنضم في القريب العاجل إلى أسطول القوات الجوية، وستكون بين الطائرات على ظهر سفينة “تي جي سي أناضول” الحربية.

وبيَّن أن “حُر جت” ستحل محل مقاتلات “إف-16” بشكل جزئي من خلال تزويدها بالأسلحة والرادارات المحلية.

وأشار إلى أن طائرة “حُر قوش” التي بدأت تركيا بتصنيعها لصالح الدول الصديقة والشقيقة باتت علامة دولية، مؤكدًا تسليم الدفعات الأولى منها قريبًا إلى النيجر وتشاد.

ولفت إلى أن الطائرة التركية المقاتلة المسيّرة “عنقاء-3” ستقوم بأول تحليق لها خلال الأيام المقبلة.





وقال أردوغان “منذ أن تسلمنا السلطة في البلاد، واجهتنا معوقات عديدة عندما وضعنا تطوير الصناعات الدفاعية على رأس أولوياتنا، ولكن رغم ذلك فإننا لم نتوقف ولم نحِد عن أهدافنا ولو للحظة، ووصلنا إلى هذه الأيام خطوة بخطوة عبر تضامن مؤسساتنا العامة والقطاع الخاص والجامعات”.

وأوضح أن القوة الدفاعية لتركيا “التي تمنح الثقة لأصدقائها وتبث الخوف في أعدائها، لا تزال أهم أرضية للقفزات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية”.

الحرب ضد “التنظيمات الإرهابية”

وذكر أنهم يتلقون كل أسبوع تقريبًا أنباء عن تحييد قيادي إرهابي داخل تركيا أو خارجها، مشددًا على أن العمليات الناجحة ضد “التنظيمات الإرهابية” مستمرة منذ مدة طويلة.

وتطرّق أردوغان إلى تحييد زعيم تنظيم الدولة الملقب أبو الحسين القرشي.

وقال “سنواصل في الفترة المقبلة دك أوكار التنظيمات الإرهابية عبر جهاز استخباراتنا وقواتنا المسلحة وشرطتنا ودركنا وحراسنا الأمنيين”.

وأضاف “أخرجنا طائراتنا القتالية الوطنية التي ستكون القوة القتالية الرئيسية لسلاحنا الجوي من الحظيرة، وأوقفناها على المدرج”.

وتابع “الطائرة المأهولة النفاثة الأسرع من الصوت (حُر جت) أجرت أول تحليق لها، كما حلقت لأول مرة مروحية الهجوم الثقيلة (أتاك-2)”.

وأشار إلى أن تركيا صدّرت مسيّراتها المسلحة من “أقنجي” إلى “أق سنغر” ومن “بيرقدار تي بي 2” إلى “عنقاء” إلى أنحاء العالم كافة.





الصناعات الدفاعية

وأضاف أردوغان “ننفذ مشروعات طيران مشتركة مع العديد من البلدان، إذ يعمل العديد من المهندسين من باكستان إلى إندونيسيا، ومن الدول الغربية أيضًا، في شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، ونصمم وننتج منتجات الصناعات الدفاعية معهم”.

وأردف “طائرتنا الحربية الأولى الأسرع من الصوت وذات المحرك النفاث ستدرب طيارينا الأبطال، ويمكن تزويدها بالسلاح وخوض معركة، وستنضم (حُر جت) إلى قواتنا الجوية قريبًا”.

كما أكد أن مروحية “غوك بي” تحلق عبر محرك توربيني من تصميم مهندسين أتراك، لافتًا إلى أن تركيا واحدة من 3 دول في العالم قادرة على إنتاج مروحية من طراز “أتاك-2” البالغ وزنها 10 أطنان.

وقال “ننتج حاليًّا قطعًا لطائرات ومروحيات للعديد من البلدان، ونطور برامج لها وبرمجيات، والعديد من قطع طائرات الخطوط الجوية التركية عليها توقيع تركيا”.

وأوضح أن تركيا زودت طائرات الاستطلاع والمراقبة والأنظمة الإلكترونية لـ”إف-16″ للقوات المسلحة بأنظمة محلية.

وأشار إلى أن مركز تكامل واختبار أنظمة الفضاء في توساش هو من بين أكثر مراكز تطوير الأقمار الاصطناعية تميزًا في العالم، مُبيّنًا أن أقمار “غوك تورك” تم إنتاجها وتطويرها في توساش.