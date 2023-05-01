السودان.. الأمم المتحدة تحذر من “لحظة انهيار” وتوقعات بفرار 800 ألف بسبب الاشتباكات

قال مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن أكثر من 800 ألف قد يفرون من السودان بسبب الصراع الحالي، منهم كثيرون ممن كانوا قد وصلوا إلى السودان لاجئين.

وأضاف مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤوف مازو، في إحاطة للدول الأعضاء بالمنظمة في جنيف “بدون حل سريع لهذه الأزمة، سنستمر في رؤية المزيد من الناس يُضطرون إلى الفرار بحثا عن الأمان والمساعدات الأساسية”.

وتابع “بالتشاور مع جميع الحكومات والشركاء المعنيين، توصلنا إلى رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفرون إلى الدول السبع المجاورة”.

تحذير أممي

وحذرت الأمم المتحدة من “لحظة انهيار” على الصعيد الإنساني مع عدم توقف القتال بين الفصيلين العسكريين المتناحرين رغم تمديد هدنة بينهما الليلة الماضية.

وقال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث إن المنظمة الدولية تخشى من تأثير الحرب في السودان والمنطقة كلها.

وأضاف “نطاق وسرعة ما يحدث في السودان غير مسبوقين”.

وتحولت مدينة عطبرة، مهد انتفاضة السودان التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019، إلى نقطة التقاء وعبور للفارين من الصراع الدائر في الخرطوم.

وأفلتت عطبرة من القتال العنيف الذي اندلع في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أكثر من أسبوعين، لكن الصراع على السلطة بين الطرفين وجّه أحدث ضربة لآمال أنصار الديمقراطية في عطبرة.

ويسعى بعض الذين وصلوا إلى عطبرة، التي كانت مركزا للسكك الحديدية إبان الحقبة الاستعمارية وتبعد 350 كيلومترا شمال شرق الخرطوم، إلى الإقامة في المدينة. ويمر آخرون بها في طريقهم إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر أو إلى الحدود الشمالية للسودان مع مصر، ولم يحسم البعض الآخر أمره.

وذكرت الأمم المتحدة أن الصراع أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف ونزوح 33 ألفا من العاصمة.