السفير التركي في الدوحة: نسهل للمغتربين المشاركة في الحياة السياسية عبر التصويت في الانتخابات (فيديو)

بدأت الجالية التركية في قطر الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، صباح اليوم الاثنين، على أن تجري الانتخابات داخل تركيا في 14 مايو/ أيار الجاري.

وأجرت كاميرا الجزيرة مباشر لقاءً مع السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال السفير إن “تركيا تولي أهمية كبيرة لمشاركة المواطنين المغتربين في الحياة السياسية من خلال التصويت في مناطق إقامتهم لتحقيق هدف تمكن مواطنينا المغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفي الاستفتاءات الشعبية”.

وأضاف “أسسنا البنية التحتية القانونية من خلال التعديلات التي أجريناها على القوانين ذات الصلة، وفي هذا الإطار سيتمكن المواطنون المغتربون من التصويت في الخارج للمرة السادسة في انتخابات الرئاسة والبرلمان”.

وتابع قائلا “المرة الأولى التي صوت فيها المواطنون الأتراك بالخارج كانت في انتخابات 2014، وكانت نسبة المشاركة لا تتجاوز 18%، وفي عام 2018 ارتفعت إلى 50% ونعتقد أن النسبة ستزيد هذه السنة”.

وأفاد كوكصو بأنه بموجب هذا القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للانتخابات، ستوضع صناديق الاقتراع في 51 ممثلية تركية في 75 دولة ويمكن لجميع المواطنين المسجلين في سجل الناخبين في الخارج التصويت في الممثليات الدبلوماسية التركية وفي بوابات الجمارك.

وأوضح السفير التركي في الدوحة أنه يمكن للمواطنين الأتراك بالخارج التصويت فيما بين 1 و7 مايو/ أيار 2023 من 9 صباحا حتى 9 مساء، وأن الهيئات المعنية اتخذت جميع التدابير اللازمة لإدلاء المواطنين بأصواتهم في أفضل الظروف الممكنة.

وقال إن المواطنين لا يحتاجون إلى التنقل إلى السفارات للتأكد من وجود أسمائهم على لوائح الناخبين، إذ يمكنهم مراجعة موقع الهيئة العليا للانتخابات أو البوابة الإلكترونية، وإنه أثناء التصويت لا بد من إبراز إحدى الوثائق الشخصية التي تنص على الرقم الوطني التركي.

وأشار إلى أن قسم القنصلية في السفارة التركية بالدوحة يوفر (قيد نفوس) للمواطنين الذين لا يتوفرون على بطاقة تركية يمكنهم من التصويت بجواز السفر.

وفي مارس/ آذار، أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، تأهُّل 36 حزبا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/ أيار المقبل.

ولفت إلى أنه تقرر خلال الاجتماع أن 36 حزبًا، استوفت الشروط المطلوبة؛ ولذلك يحق لها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأعلن الائتلاف السداسي، الذي يضم أحزاب: الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والديمقراطي، الاتفاق على ترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أما تحالف الشعب الحاكم فيجمع بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه الحركة القومية، وقد أعلن زعيم حزب “البلد” التركي، محرم إنجه ترشحه لمنصب الرئاسة.

وتمكن سنان أوغان، من الحصول على أكثر من 100 ألف توقيع مطلوبة لقبول الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء المهلة المحددة ليكون رابع المرشحين في الانتخابات عن تحالف “أتا” الذي يضم أحزابا قومية متطرفة.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسومًا رئاسيًّا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 18 يونيو/ حزيران إلى 14 مايو/ أيار الجاري.