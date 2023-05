الجيش السوداني: إضعاف قدرات الدعم السريع القتالية إلى النصف

قال الجيش السوداني، اليوم الاثنين، إن قواته تمكنت خلال 15 يوما من تخفيض قدرات قوات الدعم السريع القتالية بما بين 45 و55%.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش السوداني عبر فيسبوك، تحت عنوان “الأوضاع مستقرة في جميع ولايات السودان”.

وقال الجيش في البيان: ورثت البلاد عبئا ثقيلا لخطأ النظام البائد الاستراتيجي بتكوين مليشيا الدعم السريع، تدفع الدولة السودانية الآن ثمنه الباهظ تخريبا للبلاد وترويعا ونهبا للمواطنين.

وأضاف: نطمئن مواطنينا إلى أنه لا تنازل عن تحقيق تطلعاتهم في عدم عودة عقارب الساعة للوراء، ولن نسمح بأن تقوم بالبلاد مجددا أي تشوهات في بنيتها العسكرية من خلال بوابة القوات المسلحة السودانية، مهما ارتفعت تكلفة ذلك.

وتعالت أصوات الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الاثنين رغم تمديد الهدنة في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من “لحظة انهيار” على الصعيد الإنساني.

وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين منذ أن بدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل/ نيسان.

وعن الوضع الميداني، أفاد الجيش بأن (العدو) حشد بالعاصمة لتنفيذ المؤامرة حتى صبيحة يوم 15 أبريل، قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت حشد 27135 مقاتلا، و39490 مستجدا، و1950 مركبة مقاتلة، و104 ناقلات جنود مدرعة، و171 عربة “بوكس دبل كاب” مسلحة بالمدافع الرشاشة.

واتفق الجانبان أمس الأحد على تمديد هدنة، كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف الليلة الماضية، لمدة 72 ساعة في خطوة قالت قوات الدعم السريع إنها جاءت “استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية”.

وقال الجيش إنه يأمل أن يلتزم من وصفهم بأنهم “متمردون” بمتطلبات تنفيذ الهدنة رغم رصد نية لمحاولة الهجوم على بعض المواقع.

ودوت أصوات قذائف المدفعية والغارات الجوية والنيران المضادة للطائرات في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة إن 528 على الأقل قتلوا وأصيب 4599 آخرون، وسجلت الأمم المتحدة عددا مماثلا من القتلى لكنها قالت إنها تعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

من جانبه، قال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة إن الصراع أدى أيضا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان الذي كان ثلث سكانه يعتمدون على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية قبل اندلاع القتال.

وأضاف “نطاق وسرعة ما يحدث في السودان غير مسبوق، نحن قلقون جدا من التأثير الحالي وعلى المدى الطويل في جميع الناس في السودان والمنطقة الأوسع”.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه سيلغي فورا تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر إلى ذلك بسبب مقتل 3 من موظفيه هناك.

وكتبت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، على تويتر تقول “يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجه بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاج إليها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي”.

As the crisis in #Sudan pushes millions into hunger, @WFP is immediately lifting the temporary suspension put in place after the tragic deaths of our team members.

WFP is rapidly resuming our programs to provide the life-saving assistance that many so desperately need right now.

— Cindy McCain (@WFPChief) May 1, 2023