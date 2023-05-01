استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين استشهاد شاب وإصابة 7 آخرين، وُصفت جراح 4 منهم بالخطيرة، جراء عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار.

وقالت الوزارة في بيان إن الفتى جبريل محمد كمال اللدعة (17 عاماً) استشهد بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس.

لحظة اغتيال قوات الاحتلال للشهيد جبربل اللدعة وتركه ينزف في مخيم عقبة جبر قبل قليل. pic.twitter.com/73Yl4Gw5go — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 1, 2023

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، اليوم الاثنين، ما وصفته بالاقتحام الدموي والهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال صباح اليوم في مخيم عقبة جبر.

كما أدانت الخارجية استمرار الحصار الظالم على مدينة أريحا كأبشع أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين المدنيين العزل.

وأكدت الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي بهدف القتل على المواطنين ورؤوسهم.

إصابات واعتقالات في بيت لحم

على صعيد آخر، أصيب شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال واعتقل مسن، اليوم، خلال اقتحام مدينتي بيت لحم وبيت جالا.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا واندلعت مواجهات في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة شاب (20 عاما) برصاص حي في الظهر، ونقل إلى مستشفى الأهلي في مدينة الخليل لخطورة حالته.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب أصيب برصاصة متفجرة أطلقها عليه جنود الاحتلال اخترقت أسفل ظهره والتجويف الصدري مما أحدث تهتكاً للرئة اليمنى بالكامل.

وأضافت: خلال إجراء العملية الجراحية له في مستشفى بيت جالا الحكومي عثر الجراحون على عشرات الشظايا في التجويف الصدري والرئة، كما أصيب الشاب برصاصة حية باليد، تم وقف النزيف وحالة المصاب حتى الآن حرجة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسنين حسن شوكة (62 عاما) بعد دهم منزله في منطقة باب الدير وسط مدينة بيت لحم.

وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى بيت جالا الحكومي وإطلاقه قنابل الغاز في ساحاته، ما عرّض حياة المرضى خاصة الأطفال وكبار السن للخطر.

وقالت الكيلة إن جيش الاحتلال أطلق بشكل متعمد قنابل الغاز في ساحات المستشفى مما تسبب بإصابة العديد من المرضى ومرافقيهم بالاختناق.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القانونية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى المؤسسات الصحية والطبية التي نص القانون الدولي على حمايتها.