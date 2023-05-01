أردوغان يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة بعملية للاستخبارات التركية في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو الحسين القرشي بعملية للاستخبارات التركية في سوريا.

وقال أردوغان خلال مقابلة متلفزة “تم تحييد الزعيم المفترض لداعش (تنظيم الدولة)، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا”.

وكان المتحدث باسم تنظيم الدولة أعلن العام الماضي مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي، وأنه تم اختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفًا له ليكون رابع زعيم للتنظيم.

وذكر أردوغان، أن الاستخبارات التركية كانت تتعقب القرشي منذ زمن طويل.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في شمال سوريا بأن عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا، أغلقوا السبت منطقة في جينديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

كما قال سكان للوكالة إن عملية استهدفت مزرعة مهجورة في المنطقة كانت تستخدم مدرسة إسلامية.

ونفذت الولايات المتحدة غارة بطائرة مروحية في شمال سوريا ضمن عملية في منتصف أبريل/نيسان، حيث قالت إن تنظيم الدولة كان يخطط لشن هجمات في أوربا والشرق الأوسط.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة في هذه العملية.

وعلى الرغم من إبعاد التنظيم من معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال يشن هجمات في سوريا.