3 صواريخ جديدة تستهدف الجولان المحتل وإسرائيل ترد بقصف مواقع داخل سوريا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إن 3 قذائف صاروخية جديدة أُطلقت من سوريا باتجاه الجولان المحتل، اجتازت اثنتان منها الحدود الإسرائيلية السورية وتم اعتراض إحداها في حين سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة، أما الثالثة فقد سقطت داخل الأراضي الأردنية.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة على استهداف إسرائيل بـ3 قذائف الليلة الماضية، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه رد بشن غارات جديدة داخل الأراضي السورية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الغارات استهدفت المنصات والمنطقة التي أُطلقت منها القذائف الصاروخية.

جيش الدفاع يقصف مواقع في سوريا ردا على قذائف اطلقت باتجاه اسرائيل https://t.co/O5QNjDeJ8E pic.twitter.com/qgZdzZ5vak — مكان الأخبار (@News_Makan) April 9, 2023

وتبنّت منظمة سورية تطلق على نفسها “لواء القدس” المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية الست، وذلك ردًّا على ما وصفته بالعدوان الاسرائيلي على المسجد الأقصى.

من ناحيته، أفاد الجيش السوري بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ من مرتفعات الجولان على مواقع عسكرية في جنوبي البلاد عند الساعة الخامسة صباحًا.

وأضاف الجيش السوري أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية التي اعترضت عدة صواريخ، وأن الهجوم الإسرائيلي تسبب في أضرار دون إعطاء تفاصيل عن الإصابات.

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعـ*دوان إسـ*رائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في المنطقة الجنوبية وأسقطت بعض صواريخ العـ*دوان.

https://t.co/FkTVNT8hBR — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 9, 2023

وسيطرت إسرائيل على مرتفعات الجولان في حرب 1967، وضمت 1200 كيلومتر مربع عام 1981، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي، حيث تعدّها الأمم المتحدة أرضًا سورية محتلة.

ونفذت إسرائيل مؤخرًا ضربات داخل الأراضي السورية، لم تتبنّها أو تعترف بتنفيذها، لكن دائمًا ما تشير إلى منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وتصاعد التوتر مؤخرًا ردًّا على الاقتحامات المتكررة داخل المسجد الأقصى وقمع المرابطين والمعتكفين ما أثار غضبًا عربيًّا واسعًا، ووقعت اشتباكات في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من غزة ولبنان.