مصرع 4 مهاجرين وفقدان 23 إثر غرق قاربين قبالة سواحل صفاقس التونسية

قال فوزي المصمودي المتحدث باسم محاكم صفاقس في تونس إن 23 مهاجرًا أفريقيًّا على الأقل فُقدوا ولقي 4 حتفهم، أمس السبت، بعد غرق قاربين قبالة ساحل تونس في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف المصمودي أن قوات خفر السواحل أنقذت 53 آخرين قبالة صفاقس بجنوب البلاد ومن بينهم 2 في حالة حرجة، مضيفًا أنه تم العثور على 4 جثث.

وبذلك يرتفع عدد حوادث الغرق قبالة السواحل التونسية إلى 7 منذ بداية مارس/آذار الماضي، وأسفرت هذه الحوادث عن مصرع أو فقدان أكثر من 100 شخص.

وخلال الأسابيع الماضية، لقي العشرات حتفهم في حوادث غرق متكررة قبالة الساحل التونسي. وكانت آخر مأساة قد وقعت في 26 مارس، عندما تم انتشال جثث 29 مهاجرًا من أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق 3 قوارب قبالة سواحل تونس، في حين تم إنقاذ 11 شخصًا.

وصارت تونس -بعد أن كانت ليبيا- نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل العثور على حياة أفضل في أوربا.

وأعلنت تونس، يوم الجمعة، أن سلطاتها المعنية أنقذت 27 ألفًا و665 مهاجرًا غير نظامي، وأحبطت 889 عملية هجرة باتجاه إيطاليا خلال الربع الأول من العام الجاري، أي 5 أمثال الأرقام المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي إن الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والشمال والجنوب تمكنت، خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 مارس الماضيين، من إحباط 501 عملية هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا.

خطر الانهيار

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أمس السبت، إن أوربا ربما تواجه خطر وصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس. ودعت ميلوني صندوق النقد الدولي والدول الأخرى إلى مساعدة تونس بسرعة لتجنب انهيارها.

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسية نبيل عمار، الأسبوع الماضي، إن البلاد بحاجة إلى تمويل ومعدات لحماية حدودها بشكل أفضل. وتلقت تونس معدات من إيطاليا في السنوات الماضية، لكن عمار قال إنها قديمة وغير كافية.

وتسجل تونس، التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، محاولات هجرة سرية بانتظام.

وازدادت محاولات الهجرة بعد خطاب شديد اللهجة ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 فبراير/شباط الماضي، ندد فيه بوصول “جحافل من المهاجرين غير النظاميين” إلى البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أنهم مصدر “عنف وجرائم”.

وبعد ذلك الخطاب، فقد جزء كبير من نحو 21 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء مسجلين رسميًّا في تونس ومعظمهم في وضع غير قانوني، وظائفهم ومساكنهم بين عشية وضحاها، نتيجة لحملة ضد المهاجرين غير النظاميين.

ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، و4300 في عام 2021.