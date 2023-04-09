مدرسة خُضبت بدماء 30 طفلا.. مصريون يحيون الذكرى الـ53 لمذبحة “بحر البقر” (شاهد)

لم تُمح مجزرة مدرسة “بحر البقر” من ذاكرة المصريين، وأحيا رواد مواقع التواصل أمس السبت، الذكرى الـ53 للمجزرة التي راح ضحيتها 30 طفلًا وأصيب 50 آخرون جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة دمرتها بالكامل.

وفي صباح يوم 8 أبريل/نيسان 1970، وأثناء الدوام المدرسي، شن جيش الاحتلال هجومًا بواسطة طائرات من طراز “فانتوم” على المدرسة التي كانت تقع في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية شمالي مصر.

💔8 إبريل1970

اليوم ذكري أليمة للمصريين حصلت خلال #حرب_الأستنزاف#مجزرة_مدرسة_بحر_البقر

من العدو الصهـ يونـي ع مدرسة إبتدائي بقرية #الصالحية

بمنطقة بحر البقر محافظة #الشرقية

بحجة مصر بتخزن أسلحة فيها

إستشهد أكثر من 30طفل الله يرحمهم🤲#sohaf#عظم_شهيدك#مصر_مع_السيسي_قد_التحدي 🇪🇬 pic.twitter.com/dG2ciOML5k — ร๏ђค Єlรเรเ (@soha_elsisi777) April 8, 2023

وتصدرت مذبحة بحر البقر ضمن الموضوعات الأكثر تفاعلًا على المنصات المصرية، وحرص مغردون على التذكير بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق أطفال أبرياء.

من زمن فات | أكثر من 50 عامًا لم تكن كافية لمحو ما قام به الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال مدرسة بحر البقر بالشرقية.. قصف بالطائرات خلّف نحو 30 شهيدًا من التلاميذpic.twitter.com/UFvdICw89g — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 8, 2023

وانتشرت على مواقع التواصل صور لصحف مصرية قديمة عُنونت بأخبار المجزرة، بالإضافة إلى صور تُظهر جانبًا من آثار المجزرة، وألواح كُتب عليها أسماء مَن استشهدوا.

53 عاماً علي مجزرة أطفال مصر

مجزرة بحر البقر

8 إبريل 1970

قصف العدو مدرسة قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية

أسفر الهجوم إلى مقتل 30 طفلاً وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماماً..!

أوفياء ولن ننسي العدو القاتل وصديقه الوفي الذي يقتل المصريين الآن بالبطيء .. pic.twitter.com/GwIyvXJyvG — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 7, 2023

وأنتجت مصر في 1978 فيلمًا سينمائيًّا باسم “العمر لحظة” تحدّث عن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأطفال، وشهد الفيلم أول ظهور لأغنية أصبحت خالدة في أذهان المصريين حتى الآن “يا بلادي أنا بحبك يا بلادي” لا سيما بعد إعادة غنائها إبان ثورة يناير 2011.

وكتب محمد عطية “حوّل العدو الغاشم أحلام الأطفال إلي بحر من الدماء داخل أحد صروح العلم، وسط صمت وعجز العالم الذي جلس مجلس المتفرج آنذاك دون محاكمة المتورطين في ذلك الجرم”، وذكر أسماء جميع الذين استُشهدوا في المجزرة.

فيما غرد حساب (المجلس الثوري المصري) وهو مجلس معارض عبر تويتر “كانت مذبحة بشعة، ولم يخل بيت في القرية من شهيد أو مصاب. وبعد 53 عامًا، جرائم الصهاينة مستمرة ضد شعوبنا، لكن الحكام العرب اليوم يهرولون نحو التطبيع”.

في التاسعة وعشرين دقيقة صباح 8 ابريل 1970، انتهك العدو الصهيوني العمق المصري وقصف مدرسة #بحر_البقر الابتدائية. استشهد 30 طفلاً وأصيب 50. كانت مذبحة بشعة ولم يخل بيت في القرية من شهيد أو مصاب. وبعد 53 عام، جرائم الصهاينة مستمرة ضد شعوبنا لكن الحكام العرب اليوم يهرولون للتطبيع pic.twitter.com/U1EzJ1b0JT — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) April 7, 2023

ولم يتعرض مرتكبو المجزرة حتى الآن لأي مساءلة قانونية أمام المحاكم الدولية، كما لا تحيي الدولة ذكراها بشكل رسمي، وهو ما انتقده الإعلامي هيثم أبو خليل، وكتب “تذكّروا عدوكم جيدًا. وسط تجاهل إعلامي رسمي متعمد”.

📌 تذكروا عدوكم جيداً

وسط تجاهل إعلامي رسمي متعمد

اليوم يمر 52 عام علي مجزرة أطفال مدرسة بحر البقر بالشرقية والذين قتلوا بغارة من العدو المحتل#فلسطين #بحر_البقر #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/9WKr18BgUP — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 8, 2022

وتحل ذكرى المجزرة هذا العام بالتزامن من انتهاكات صارخة للاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين، وعدوانه الغاشم على المسجد الأقصى وقطاع غزة، وربط مغردون بين الماضي والحاضر، مؤكدين أن دولة الاحتلال ما زالت مستمرة في جرائمها حتى الآن دون توقف.

وعلّق المدون حسين الرفاعي بالقول “ويبقى الحال أسوأ مما كان عليه، مجزرة بحر البقر تلتها مجازر لا تُحصى، وما زالت غزة تحت القصف والمسجد الأقصى يستغيث، وعندما انتصرنا في العاشر من رمضان عام 1393هـ، لم نجن ثمار النصر كاملةً في كل بلادنا بسبب الحاقدين والعملاء والمتآمرين”.

ويبقى الحال أسوأ مما كان عليه مجزرة #بحر_البقر تلتها مجازر لا تُحصى ولازالت #غزة_تحت_القصف و #المسجد_الأقصى_يستغيث وعندما انتصرنا في #العاشر_من_رمضان عام ١٣٩٣ من الهجرة لم نجني ثمار النصر كاملةً في كل بلادنا بسبب الحاقدين والعملاء والمتآمرين.

رحم الله كل الشهداء. pic.twitter.com/Mzc6YMvz3I — حسين الرفاعي (@husen359) April 8, 2023

بينما غرد حساب محمد الباز بالقول “منذ 53 سنة وأكثر، والعدو هو العدو، والقضية هي القضية، وممارسات العدو الإجرامية كما هي، يقصف اليوم غزة، كما قصف مدرسة بحر البقر سابقًا”.

منذ 53 سنة وأكثر، والعدو هو العدو، والقضية هي القضية، وممارسات العدو الإجرامية كما هي، يقصف اليوم غزة، كما قصف مدرسة بحر البقر.#غزة_تحت_القصف #بحر_البقر pic.twitter.com/KcmQlvd7An — محمد الباز (@MohamedBinElbaz) April 8, 2023

يُذكر أن قصف الاحتلال جاء حينئذ ضمن تصعيد الغارات الإسرائيلية على مصر، بهدف الضغط عليها للقبول بالمساعي الدولية لإنهاء حرب الاستنزاف، بينما ادّعت إسرائيل أنها قصفت أهدافًا عسكرية.

النهاردة ذكرى مذبحة بحر البقر اللي الطياران الصهيوني ضرب فيها مدرسة ب ٤ طيارات! الجريمة دي تعتبر أم الجرائم الصهيونية في مصر و حكومتنا وقتها قالت بشكل قاطع إن دي وسيلة ضغط لوقف حرب الاستنزاف. عدوك الأول الأول الأول هو الكيان الصهيوني بمستوطنينه بجيشه بحكومته — إسراء حسن (@esraaha79095424) April 8, 2023

وحسب تصريحات متفرقة لمسؤولين مصريين، فإن إسرائيل كانت تسعى عبر هذا الهجوم للضغط على القاهرة لقبول وقف حرب الاستنزاف، التي تسببت في خسائر فادحة للجانب الاسرائيلي، خاصة تدمير المدمرة إيلات، وغيرها من العمليات التي هزت دولة الاحتلال.