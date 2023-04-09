في ذكرى غزوة بدر.. الأزهر يدعو المسلمين إلى وحدة الصف والدفاع عن المسجد الأقصى

دعا الأزهر الشريف جموع المسلمين إلى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والوقوف صفًّا واحدًا في الذود عنه، مذكرًا بنصر الله في غزوة بدر رغم قلة عدد المسلمين حينئذ.

وقال الأزهر في بيان، أمس السبت، في ذكرى غزوة بدر الكبرى “يدعو الأزهر جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لاستلهام روح النصر والصبر في شهر رمضان الكريم، وألا ييأسوا من دفاعهم عن المسجد الأقصى والوقوف صفًّا واحدًا في الذود عنه، وفي دفع أذى الماكرين والمتربصين بعيدًا عنه وعن ساحته وعن بلاد المسلمين”.

وأضاف البيان “وعلى الجميع أن يجتهد في أخذ أسباب القوة والعزة قدر طاقته، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ عالمنا الإسلامي، والإنسانية جمعاء، من كل مكروه وسوء، وأن يُديم علينا نِعَم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار”.

وتابع البيان “يُذكّر الأزهر بأن غزوة بدر الكبرى كانت حدثًا تاريخيًّا فاصلًا، فرّق الله عزّ وجلّ به بين الحق والباطل، ومكّن به للمسلمين ونصرهم على المشركين، رغم قلّة عددهم وعتادهم، فكان نصر الله حليفًا لمن آمن به وصبر في شهر رمضان المبارك، شهر الفتوحات والانتصارات والخيرات، والبرهنة على أن الصيام لا يُعوّق الإرادة القوية لتحقيق ما نسعى إليه في مختلف المجالات”.

“علماء المسلمين” يندد

وفي وقت سابق ومع بداية اقتحامات المسجد الأقصى، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باقتحام المستوطنين للمسجد، واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وجاء في نص البيان “نندد بشدة بالأعمال الإجرامية التي قام بها المحتلون من اقتحام لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين والمعتكفين واعتقال بعضهم، ونعتبره تصعيدًا خطيرًا يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

الآن قوات خاصة من جيش الإحتلال تقتحم مسرى النبي محمد ﷺ وتدنس المصلى القبلي وتطلق الرصاص على المصلين العابدين فيه، وتمنع شعائر الله. وذلك بعد رفض وتنديد دول العالم العربي والإسلامي. حسبنا الله ونعم الوكيل

#الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/CnIIJoKvb2 — علماء المسلمين (@iumsonline) April 5, 2023

وأكد الاتحاد أن ما يجري يُعَد “انتهاكًا صارخًا وتصرفًا مدانًا، ونقلة خطيرة في العدوان على المسجد الأقصى المبارك واستباحته، والهمجية ضد إخواننا المرابطين وأخواتنا المرابطات”.

وناشد الاتحاد “أمتنا الإسلامية بجميع مكوناتها -حكامًا وعلماء ومفكرين وإعلاميين وغيرهم- العمل الجاد لأجل إنقاذ قبلتنا الأولى (المسجد الأقصى) من براثن الاحتلال، ودعم المرابطين والمرابطات بجميع الوسائل المتاحة المالية والإعلامية وغيرهما، وحمايتهم من العدوان”.

وطالب المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية والشعوب المتحررة بحماية الفلسطينيين، والعمل على رد حقوقهم المسلوبة إليهم.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي أن تحرير فلسطين فريضة شرعية، وطالب علماء الأمة بدعم القضية الفلسطينية، وقال “أوجه رسالتي إلى أمتنا الإسلامية وإلى العلماء بالذات أن يحرضوا الأمة تحريضًا حقيقيًّا على إعادة الحق المسلوب قبلتنا الأولى”.

وشدد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن تحرير فلسطين كلها وتحرير الأقصى فريضة شرعية، وأن الأمة آثمة كل بقدرها إذا لم تسهم في هذا التحرير، مشيرًا إلى أن هذه فتوى الأزهر الشريف منذ 1948 وكل المجامع الفقهية.

وتعرّض المسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، لاعتداءات من قوات الاحتلال استهدفت المصلين والمعتكفين داخل المصلي القبلي بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، وجرى اعتقال المئات، وإبعاد العشرات عن الأقصى، وإلحاق أضرار فادحة في محتويات المصلى وعيادة الأقصى.