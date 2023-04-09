“عيد الشهداء” في تونس.. جبهة الخلاص تطالب باسترجاع الديمقراطية والإفراج عن المعارضين (فيديو)

نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس وقفة بمناسبة “عيد الشهداء”، وأكدت مطالبها بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء ما تصفه بالانقلاب.

ودعت الجبهة في وقت سابق إلى وقفة لإحياء ذكرى شهداء 9 أبريل/نيسان 1938 التي سقط فيها تونسيون في مظاهرات الاحتلال الفرنسي.

وقاد الوقفة رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، بالإضافة إلى قيادات بارزة من المعارضة، وانضم إليها العديد من أنصار الجبهة والمعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وطالبت الجبهة عبر الحشود الغاضبة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، كما أكدت تمسّكها بحرية الرأي والتعبير.

في ذكرى #عيد_الشهداء.. جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتجدد دعوتها إلى استعادة المؤسسات الديمقراطية#تونس pic.twitter.com/cEmF5deTSK — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) April 9, 2023

وقال نجيب الشابي في كلمته أثناء الوقفة، إن “الانقلاب” زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع.

وأضاف “الوضع يهدد بالانهيار والمواطن هو الذي يدفع الفاتورة، لا يجد المواد الأساسية ولا الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار العملة، وهذا ليس سوى البداية”.

ووجّه الشابي رسالة إلى الدولة العربية “نقول لأشقائنا العرب بأننا بلد الديمقراطية وأننا أحرص على استقرار تونس”، لافتًا إلى أن جبهة الخلاص تميز بين دعم الديمقراطية والتدخل في الشأن الداخلي لتونس، وهو ما ترفضه الجبهة.

في ذكرى #عيد_الشهداء 9 أبريل#جبهة الخلاص الوطني تطالب بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الموقوفين. pic.twitter.com/35IuFdzEYS — مختار غُمّيض (@ghommokh) April 9, 2023

وانتقد الشابي تصريحات قيس سعيّد ورفضه شروط النقد الدولي علانية، وقال “آخر خطاب لرئيس الجمهورية يدل على أنه لا يفقه من الدنيا، ولا يدرك قوانين الحياة، لأن نتيجة التصريح المباشرة كانت انهيار السندات التونسية في السوق المالية، ما كان يساوي دولارًا أصبحت قيمته نصف دولار”.

ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات سياسية، وصورًا لمعتقلين سياسيين قامت السلطات بالقبض عليهم خلال الفترة القليلة الماضية، كما استمروا بالهتاف طيلة الوقفة.

ومن بين الهتافات “ثوار أحرار هنكمل المشوار”، و”يا مواطن يا مقموع زاد الفقر وزاد الجوع”، و”الشعب يريد وحدة وطنية”.

كما وجّه الشابي رسالة إلى المشاركين في الوقفة، وقال “أنتم مستقبل الديمقراطية، أنتم قوة الإنقاذ الوطني، تعملون على توحيد التونسيين على الطريق الصحيح”.