زعيم المعارضة الإسرائيلية: بن غفير “مهرّج التيك توك” يريد فقط إشعال الشرق الأوسط

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمحاولة إشعال الشرق الأوسط، مُرجعًا توتر الأوضاع في المسجد الأقصى إلى عدم تحمّل حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية.

جاء ذلك في لقاء بثته الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الأحد، على خلفية تزايد التوترات بالمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، في ظل اقتحامه مرات من قوات شرطة الاحتلال التي يتولى بن غفير توجيهها بموجب صلاحيات منصبه.

وأرجع لابيد عنف الشرطة الشديد مع المعتكفين بالأقصى إلى “عدم مسؤولية الحكومة”، مضيفًا “هذا ما يحدث عندما تعْهد بالمكان إلى أكثر الرجال تطرفًا في دولة إسرائيل”.

وقال “بن غفير مهرّج التيك توك يريد فقط أن يشعل الشرق الأوسط”.

دعاء المرابطين في وجه اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/vnZNTu66nc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 9, 2023

اقتحامات الأقصى

وحوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، لتأمين اقتحامات مئات المستوطنين لساحات الحرم في اليوم الرابع من عيد “الفصح” اليهودي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 450 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسًا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما واجهها المصلون والمرابطون بالتكبير.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم، حاجز الحمرا العسكري وقرية فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى، كما شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

صور | جانب من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال صباح اليوم. pic.twitter.com/nv9NJ4290v — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2023

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي (5-12 أبريل/نيسان الجاري).

ورغم إجراءات الاحتلال وانتهاكاته، أدى نحو 30 ألف مصلٍ، مساء السبت، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، ثم منعت شرطة الاحتلال الشبان الفلسطينيين من الدخول إلى الأقصى لأداء صلاة الفجر قبيل اقتحامات المستوطنين للمسجد.

رئيس منظمات "الهيكل" المزعوم شمشون الباوم، يقتحم المسجد الأقصى برفقة حاخامات صهاينة. pic.twitter.com/6irzOjyT4A — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2023

وتشهد مدينة القدس توترًا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلًا، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى مواجهات واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية بما فيها الداخل المحتل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.