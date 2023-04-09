مع تصاعد الاقتحامات.. الاحتلال يحوّل باحات الأقصى إلى ثكنة عسكرية ويغلق حاجز الحمرا في الأغوار (فيديو)

حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، لتأمين اقتحامات مئات المستوطنين لساحات الحرم في اليوم الرابع من عيد “الفصح” اليهودي.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم، حاجز الحمرا العسكري وقرية فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى، كما شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 450 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسًا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إلى “وصول أعداد كبيرة من المشاركين في مراسم صلوات عيد الفصح إلى باحة حائط البراق”.

وتشهد البلدة القديمة من القدس حالة من التوتر، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، لمناسبة عيد “الفصح” اليهودي.

وحولت قوات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية ونصبت الحواجز داخل أسوار البلدة القديمة، فيما قامت شرطة الاحتلال بإفراغ شوارع البلدة القديمة من الشبان تمهيدًا لاقتحام المستوطنين.

ومنعت قوات الاحتلال دخول الشبان المسجد الأقصى وأخرجتهم باتجاه باب الأسباط، في حين قام أفراد من “حرس الحدود” بالاعتداء على الشبان عند أبواب الأقصى ومنعهم من دخول المسجد.

عناصر من قوّات الاحتلال يتمركزون مقابل المصلّى القبلي بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/eBpckOuPUQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 9, 2023

ورغم تضييق الاحتلال ومنع الشبان من دخول الأقصى، حضر مئات المرابطين والمرابطات في ساحات الحرم القدسي الشريف.

وتشهد القدس المحتلة، وتحديدًا البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، انتشارًا مكثفًا لشرطة الاحتلال والقوات الخاصة، في اليوم الرابع من عيد “الفصح” اليهودي.

عرقلة دخول المصلين

وقامت قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، بعرقلة دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك للاعتكاف وأداء الصلوات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت المصلين عند أبواب المسجد، ودققت في هوياتهم، كما زادت من وجودها العسكري في محيطه، في محاولة لإعاقة وصول المصلين ومنع الاعتكاف داخل المسجد، بالتزامن مع دعوات المستوطنين من “جماعات الهيكل المزعوم” إلى اقتحام باحات المسجد اليوم الأحد.

مشاهد توثق اعتداء قوات الاحتلال على الشبان في منطقة باب الأسباط قبيل صلاة الفجر تصوير: لطيفة عبد اللطيف pic.twitter.com/Ba2VuduAsm — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 9, 2023

ورغم إجراءات الاحتلال وانتهاكاته، أدى نحو 30 ألف مصلٍ، مساء السبت، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتعرّض المسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، لاعتداءات من قوات الاحتلال استهدفت المصلين والمعتكفين داخل المصلي القبلي بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، وجرى اعتقال المئات، وإبعاد العشرات عن الأقصى، وإلحاق أضرار فادحة في محتويات المصلى وعيادة الأقصى.

بدورها، قالت محافظة القدس إن المسجد الأقصى المبارك بكل مساحاته وباطنه وسمائه حق خالص للمسلمين وحدهم، وإن إجراءات الاحتلال في المسجد باطلة، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني المرابط والأمتان العربية والإسلامية.

وأضافت المحافظة في بيان أن جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة وقدسية المكان والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى لن تجدي نفعًا ولن تستطيع فرض أمر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات.

وأشارت إلى أن اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هي المرجع والأساس، بما فيها الحق الخالص لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك. وجددت محافظة القدس تأكيد “حقنا في الوصول والاعتكاف والصلاة في مسجدنا”.

وأوضحت أن دعوة وزارة خارجية دولة الاحتلال للأوقاف الأردنية إلى إفراغ المسجد الأقصى المبارك من المعتكفين هي شكل جديد من أشكال الخداع والتضليل الذي تمارسه حكومة الاحتلال.

غلق حاجز الحمرا

وفي الأغوار الوسطى، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، حاجز الحمرا العسكري من جميع الاتجاهات، وقرية فروش بيت دجن، وكثفت من وجودها فيها، ومنعت المواطنين من التنقل والحركة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن أعدادًا كبيرة من المستوطنين بدأت بالاحتشاد عند الحاجز، للخروج في مسيرة إلى مكان مقتل مستوطنتين قبل يومين في القرية.

وتشهد مناطق مختلفة من الأغوار الفلسطينية منذ أيام حصارًا وإجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى اعتداءات من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

ونابلس أيضًا

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، فأغلقت حاجز صرة بالبوابة الحديدية، وأغلقت أيضًا بوابة تل غرب نابلس.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حواجز حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقًا، و”شافي شمرون” غربًا، وحاجز الـ”17″ قرب عصيرة الشمالية شمالًا.