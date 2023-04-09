أردوغان يكشف عن موعد إطلاق أول قمر صناعي تركي للمراقبة (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة عالي الدقة (İMECE) المُنتج بإمكانات محلية ووطنية، إلى مداره في الفضاء يوم 11 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان نشره أردوغان على مواقعه في وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد.

وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها للبقاء في سباق الفضاء العالمي، بفضل مواردها البشرية المدربة والفرص التي تقدمها والتقنيات التي تطورها.

يذكر أن القمر الصناعي للمراقبة العالي الدقة (İMECE)، تم تطويره من قبل معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء (توبيتاك) التركية.

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/qlviJ8LAKk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023

ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل إطلاق القمر، بعد غد الثلاثاء، بمقر المعهد في العاصمة أنقرة بمشاركة الرئيس أردوغان عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” ووزيري الدفاع خلوصي أكار والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

ويبلغ وزن القمر الصناعي الذي سيتم إطلاقه من قاعدة فاندينبيرغ الأمريكية، نحو 700 كيلوغرام.

Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. “Durmak yok, yola devam” diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/urXnVJumaO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023

وكان رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في وزارة الدفاع التركية إسماعيل حقي قد قال إن “هذا القمر الصناعي مهم جدًا لتركيا، حيث يمكن له التقاط صور عالية الدقة من مسافة عالية وبعيدة، ولديه أيضًا إمكانية التقاط صور مباشرة”.

وأكد حقي أن “القمر الصناعي سيكون مهمًا في مكافحة الإرهاب والقضايا الاستخباراتية، ونظرًا لأنه سيكون ذا دقة عالية في التقاط الصور فإنه سيكون قادرًا على عرض وإظهار أشياء صغيرة جدًا حتى لو كانت شخصًا واحدًا، وهذا سيعطي أفضلية لتركيا”.

وأوضح حقي أن تركيا تمتلك قمرًا صناعيًا بالفعل، لكن قمر “إيمجا” أهم منه، لأنه سيستخدم لأغراض عسكرية، وسيتم استخدامه كذلك لأغراض مدنية وزراعية، كما أنه مخصص للأغراض الوقائية للحماية من الكوارث.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم جعل من تطوير صناعة الدفاع هدفًا طويل الأجل، وفي ظل متابعة مباشرة من الرئيس أردوغان أصبح حوالي 70% من هذا القطاع مصنَّعًا محليًا مقارنة بـ20% عندما صعد أردوغان إلى السلطة في عام 2003.

جدير بالذكر أن تركيا تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من تصدير أسلحة وطائرات مسيرة ومركبات دفاع عالية التقنية إلى الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وتركمانستان والسعودية وقطر وعُمان.