وزير الخارجية اللبناني للجزيرة مباشر: نتعاطف مع المقاومة الفلسطينية ولا نريد جنوب لبنان منبرا لحرب جديدة (فيديو)

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن الحكومة الإسرائيلية تريد نقل الحرب إلى لبنان والضفة الغربية للتغطية على خلافاتها الداخلية.

وأضاف خلال مشاركته، الجمعة، في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر “لا نريد أن يكون جنوب لبنان منبرًا لحرب جديدة”.

وتابع بوحبيب “ما يحدث في غزة ولبنان نتيجة لما تقوم به إسرائيل في الأقصى والضفة الغربية”.

وأوضح بوحبيب تفهمه لما تقوم به فصائل المقاومة الفلسطينية في الداخل المحتل، وتعاطف الدولة اللبنانية مع ما يقومون به.

ويعتزم لبنان تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي، إثر القصف الإسرائيلي المتعمد فجر الجمعة، لمناطق في الجنوب.

وأكد بوحبيب أن القصف الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، وخرقًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني.

وينص القرار الدولي الذي صدر صيف 2006 على “وقف الأعمال العدائية”، وذلك عقب حرب استمرت 33 يومًا بين جماعة “حزب الله” وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الخارجية اللبنانية قد قالت في بيان، إن الوزير بوحبيب​ أوعز​ إلى بعثة ​لبنان​ لدى الأمم المتحدة “تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن إثر القصف والاعتداء الإسرائيلي المتعمد فجر الجمعة لمناطق في جنوب لبنان”.

وقالت الخارجية اللبنانية إن لبنان يريد الحفاظ على “الهدوء والاستقرار” في الجنوب داعية الأسرة الدولية إلى “الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد”.

١)بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي على أثر القصف والإعتداء الاسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان، — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) April 7, 2023

وفجر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن هجوم على لبنان استهدف فيه “أهدافًا للبنية التحتية وأهدافًا لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في جنوب لبنان ردًا على إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل من الجنوب، الخميس”.

وأكد بوحبيب أن حزب الله اللبناني لم يتدخل في عملية إطلاق الصواريخ على إسرائيل من الجنوب اللبناني.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) قد قالت في بيان إن الطرفين “لا يريدان الحرب”، داعية إلى التهدئة.

ودعت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين لبنان وإسرائيل إثر نزاعات عدة “كل الأطراف إلى وقف أعمالها”، موضحة في بيان أن “الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب”.

في وقت مبكر من صباح اليوم ، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس. وبعد ذلك مباشرة ، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور. — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) April 7, 2023

والخميس، تجدد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، بعد 34 صاروخًا أعلن جيش الاحتلال أنها أطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل (شمالي إسرائيل).

وحمّل متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، الحكومة اللبنانية وحركة “حماس” الفلسطينية، مسؤولية إطلاق صواريخ من لبنان.

جدير بالذكر أن لبنان شهد صيف 2006 حربًا دامية بدأت بإقدام عناصر من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين، واستشهد خلال الحرب 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون، كما قُتل 160 إسرائيليًا معظمهم جنود.