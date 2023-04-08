لبنان.. الجيش يعثر مجددا على صواريخ “أُعدت للإطلاق” في الجنوب والخارجية تشكو إسرائيل لدى مجلس الأمن (صور)

تقدّم لبنان بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي، السبت، طالب فيها بإدانة “اعتداء” إسرائيل على أراضيه، وإلزامها بإيقاف خرقها لسيادته.

وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان الاعتداءات التي نفذتها إسرائيل فجر الجمعة على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرّضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر.

وطالبت الخارجية في شكواها بـ”إدانة الاعتداء الإسرائيلي بأشد العبارات، وإلزام إسرائيل بوقف خرقها لسيادة لبنان جوا وبحرا وأرضا، ووقف تهديداتها، وتنفيذ واجباتها وفق القرار الدولي 1701″.

وينصّ القرار 1701 الذي صدر صيف 2006 على “وقف الأعمال العدائية”، وذلك عقب حرب استمرت 33 يوما بين جماعة “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، ومن مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” مراقبة تنفيذ هذا القرار.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت مناطق زراعية في جنوب لبنان، يُشتبه بأنه أُطلق منها الخميس أكثر من 30 صاروخا باتجاه إسرائيل.

ولم تتبنّ أي جهة لبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ، في حين أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العملية، معلنا أن التحقيقات جارية لكشف الفاعلين وتوقيفهم.

العثور على صواريخ

وأعلن الجيش اللبناني، السبت، العثور على صواريخ في جنوب لبنان أُعدت للإطلاق، وأنه يجري العمل على تفكيكها.

عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/gEDBnCZkMT — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2023

وقال الجيش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن وحدة تابعة له “عثرت في سهل القليلة (جنوب) على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ كانت قد أُعدت للإطلاق منذ أيام (لم يذكر عددها أو نوعيتها)”.

وأشار الجيش في تغريدته التي أرفقها بصور للصواريخ والمنصات إلى أنه “يجري العمل على تفكيكها”.