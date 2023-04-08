قطر تدين العدوان على غزة ولبنان وتحمّل إسرائيل مسؤولية اتساع العنف

أعربت دولة قطر عن “إدانتها بشدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وحمّلت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الجمعة، “إسرائيل وحدها مسؤولية اتساع دائرة العنف بسبب إجراءاتها المستفزة في المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي حذرت منه دولة قطر”.

كما شدد البيان القطري على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية”.

وجدّد البيان “التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية”.

بيان : قطر تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعو للتهدئة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/jauyJ06H8p — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 7, 2023

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول قطري لم تذكر اسمه، أن الدوحة “تعمل على تهدئة الوضع الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضاف المسؤول أن “قطر كوسيط كانت على اتصال بجميع الأطراف حتى ظهر اليوم (الجمعة)”.

عاجل | مسؤول قطري لفوكس نيوز:

· #قطر تعمل على تهدئة الوضع الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين

· قطر كوسيط كانت على اتصال بجميع الأطراف حتى ظهر اليوم — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) April 7, 2023

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة وجنوبي لبنان مساء الخميس وفجر الجمعة.

وتصاعد التوتر خلال الأيام الماضية عقب اقتحام قوات الاحتلال باحات ومصليات بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وقامت بالاعتداء على المصلين والمرابطين واعتقلت المئات منهم.

وأطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، أمس الخميس، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن ذلك.