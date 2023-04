جدل عقب اعتزام ترمب تعيين ناشطة “معادية للإسلام” في حملته الانتخابية

أثار اعتزام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب تعيين الناشطة لورا لومر في منصب بحملته الانتخابية، الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بآرائها حول الإسلام.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ترامب التقى مؤخرًا لومر ووجه مستشاريه لمنحها دورًا في حملته الانتخابية، لكن لم تتضح المهام التي ستتولاها في الحملة.

وتصف الناشطة اليمينية لومر نفسها مفتخرة بأنها “كارهة للإسلام”، وقد سبق أن حظرتها شركات نقل مثل “أوبر” و”ليفت”، وذلك بسبب تعليقها على حادثة دعس نفذها شخص اتهم بالانتماء لتنظيم الدولة في مدينة نيويورك عام 2017.

وقالت لومر آنذاك “نحتاج إلى شخص ما ليقوم بتصميم نسخة غير إسلامية من تطبيقات أوبر ولفت؛ لأنني لا أريد أن أدعم سائقا مهاجرا مسلما آخر”.

وحاولت عدة صحف التواصل مع لورا للحصول على تأكيد أو نفي ما يُشاع عن تعيينها في حملة ترمب الانتخابية، لكنها لم تجب، واكتفت بالإعراب عن سعادتها بالأخبار المتداولة في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها على تويتر.

وكتبت لورا “كما أخبرت صحيفة نيويورك تايمز، فالعديد من الناس لا يحبونني، ولكن أروق للكثير من الناس، ومن ضمنهم الرئيس دونالد ترمب، ولم أكن خلال الفترة الماضية سوى شخص مخلص وفعال له، وسوف أفعل ما بوسعي للمحاربة من أجل ترمب، أما من يهاجمونني فهم يمتلكون أجندات خفية”.

As I told @nytimes, a lot of people don’t like me. But many more do like me.

Including President Trump.

I have been nothing but LOYAL, DEDICATED, AND EFFECTIVE to and for President Trump.

All I do and will continue to do is fight for him. Those who attack me have hidden…

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 7, 2023