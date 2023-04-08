جدل عقب اعتزام ترمب تعيين ناشطة “معادية للإسلام” في حملته الانتخابية

أثار اعتزام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب تعيين الناشطة لورا لومر في منصب بحملته الانتخابية، الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بآرائها حول الإسلام.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ترامب التقى مؤخرًا لومر ووجه مستشاريه لمنحها دورًا في حملته الانتخابية، لكن لم تتضح المهام التي ستتولاها في الحملة.

وتصف الناشطة اليمينية لومر نفسها مفتخرة بأنها “كارهة للإسلام”، وقد سبق أن حظرتها شركات نقل مثل “أوبر” و”ليفت”، وذلك بسبب تعليقها على حادثة دعس نفذها شخص اتهم بالانتماء لتنظيم الدولة في مدينة نيويورك عام 2017.

وقالت لومر آنذاك “نحتاج إلى شخص ما ليقوم بتصميم نسخة غير إسلامية من تطبيقات أوبر ولفت؛ لأنني لا أريد أن أدعم سائقا مهاجرا مسلما آخر”.

وحاولت عدة صحف التواصل مع لورا للحصول على تأكيد أو نفي ما يُشاع عن تعيينها في حملة ترمب الانتخابية، لكنها لم تجب، واكتفت بالإعراب عن سعادتها بالأخبار المتداولة في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها على تويتر.

وكتبت لورا “كما أخبرت صحيفة نيويورك تايمز، فالعديد من الناس لا يحبونني، ولكن أروق للكثير من الناس، ومن ضمنهم الرئيس دونالد ترمب، ولم أكن خلال الفترة الماضية سوى شخص مخلص وفعال له، وسوف أفعل ما بوسعي للمحاربة من أجل ترمب، أما من يهاجمونني فهم يمتلكون أجندات خفية”.

As I told @nytimes, a lot of people don’t like me. But many more do like me. Including President Trump. I have been nothing but LOYAL, DEDICATED, AND EFFECTIVE to and for President Trump. All I do and will continue to do is fight for him. Those who attack me have hidden… — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 7, 2023

وسبق أن حظرت منصة تويتر، حساب لومر، بسبب هجومها على النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر في تغريدة وصفتها فيها بأنها “معادية لليهود وتنتمي لدين يحرم المثلية ويجبر المرأة على ارتداء الحجاب”، إلا أنها عادت للمنصة بعد استحواذ ماسك عليها.

وفي عام 2019 تقدمت لورا لومر إلى محكمة في فلوريدا بدعوى تتهم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير-CAIR) بالتآمر مع منصة تويتر، بهدف إغلاق حسابها الرسمي على الموقع، وهو ما لم تؤيده المحكمة، بل فرضت عليها غرامة قدرها 125 ألف دولار لصالح مجلس كير.

من جهته، علّق الناشط الأمريكي وجهات علي، على اختيار ترمب للناشطة لورا لومر في حملته الانتخابية قائلًا “إذا كنت بحاجة إلى وظيفة وكنت شخصًا متعصبًا كريهًا ومضطربًا ولديك تاريخ من التصريحات المسرحية السخيفة والغريبة؛ فستكون مستشارًا مثاليًّا لدونالد ترمب، مثل لورا لومر”.

If you need a job and you happen to be an unhinged, hateful bigot with a history of absurd statements and theatrical antics you'd be a perfect advisor for Donald Trump. He wants Laura Loomer. The bar is low. Apply, folks! — Wajahat Ali (@WajahatAli) April 7, 2023

وقال المحلل السياسي روبرتو أبراموفيتش “إذا لم يصوت الديمقراطيون والجمهوريون المعتدلون؛ فسوف يتعين علينا التعامل مع هؤلاء، هل هذه هي أمريكا التي نريدها؟”.

وقد بلغ الأمر أن النائبة الأمريكية اليمينية مارجوري تايلور جريين المؤيدة لترمب عارضت هذا القرار واصفة لورا لومر بأنها “مضطربة نفسيا”، و”لا يمكن الوثوق بها”، وأكدت أنها سوف تتواصل مع ترمب بهذا الشأن.

Laura Loomer is mentally unstable and a documented liar. She can not be trusted. She spent months lying about me and attacking me just because I supported Kevin McCarthy for Speaker and after I had refused to endorse her last election cycle. She loves the alleged FBI… pic.twitter.com/1D78hU59Z0 — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 7, 2023