برلمان ولاية أمريكية يعزل نائبين أسودين لمشاركتهما في مظاهرة ويبقي نائبة “بيضاء”

عزل برلمان ولاية تينيسي الأمريكية نائبين أسودين بسبب مشاركتهما في احتجاج على تفشي العنف المسلح، في حين أبقى على نائبة “بيضاء” اشتركت معهما في الاحتجاج نفسه.

ويسيطر الحزب الجمهوري على برلمان ولاية تينيسي، وقد استهدف التصويت على العزل -الذي يعدّ إجراء نادرا جدا- 3 نواب من الحزب الديمقراطي، الحزب الحاكم في الولايات المتحدة.

وفي 30 مارس/ آذار، بعد أيام قليلة من وقوع مذبحة في مدرسة مسيحية في ناشفيل أوقعت 6 قتلى بينهم 3 أطفال، انضم جاستن جونز وجاستن بيرسون وغلوريا جونسون إلى مئات من المتظاهرين في محيط البرلمان للمطالبة بتنظيم أكثر صرامة لحمل الأسلحة النارية.

ودخل المتظاهرون مبنى مجلس النواب بولاية تينيسي لمواجهة النواب المجتمعين في جلسة، واستخدم جاستن جونز وجاستن بيرسون مكبّر صوت لدعوة المتظاهرين إلى ترديد شعارات مثل “السلطة للشعب”، وفق وسائل إعلام محلية.

واستهدف تصويت من مجلس النواب المحلي، الخميس الماضي، النواب الديمقراطيين الثلاثة بدعوى “عدم احترامهم لمدونة السلوك”، وأفضى إلى عزل اثنين منهم، وهما النائبان الأسودان جاستن جونز وجاستن بيرسون، ولم يشمل النائبة البيضاء غلوريا جونسون.

وزارت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، الولاية والتقت النواب الثلاثة، وأعلنت أنها ستلتقي مسؤولين محليين منتخبين ونشطاء طالبوا أعضاء المجلس التشريعي باتخاذ إجراءات ذات مغزى ضد العنف المسلح، كما ستكرر دعوة الكونغرس إلى حظر استخدام البنادق الهجومية.

ولقي الإجراء انتقادات واسعة بلغت واشنطن، حيث وصفه بايدن بأنه “صادم” و”غير ديمقراطي”، وعدّته كمالا هاريس “خطيرا”.

ونشر الرئيس الأمريكي صورة تجمعه مع النواب المعزولين، وقد شكرهم على جهدهم، وأكد أن البلاد تحتاج إلى المزيد من أصوات مثل هؤلاء النواب.

وأدلى جونز وبيرسون بتصريحات حادة ضد عزلهما، مما أكسبهما ثناء على وسائل التواصل الاجتماعي حيث انتشرت صورة لهما وهما يرفعان قبضتي يديهما، وقال جاستن جونز لتلفزيون “إم إس إن بي سي” إن الإجراء المتخذ في حقهما يمثّل “سابقة خطيرة”.

تفاعل واسع

أثار قرار النواب الجمهوريين غضبا واسعا بين الأوساط السياسية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه بعضهم اتهامات بالعنصرية للغالبية الجمهورية في مجلس نواب تينيسي.

وانتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما القرار، وكتب عبر حسابه على تويتر “هذه الأمة بنيت على الاحتجاج السلمي، لا ينبغي لأي مسؤول منتخب أن يفقد وظيفته لمجرد رفع صوته”.

وتعاطف النشطاء مع النائبين المعزولين، وكتب الناشط إد كريستينسن “لا تقل لي إن العنصرية النظامية غير موجودة في أمريكا، موجودة ويقودها الحزب الجمهوري، وتينيسي خير مثال على ذلك، طردوا رجلين من السود بسبب الاحتجاج، لكنهم لم يطردوا المرأة البيضاء غلوريا جونسون”.

