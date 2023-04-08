البرهان يكشف سبب تأخر إبرام الاتفاق السياسي النهائي في السودان (فيديو)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان اقتراب الانتهاء من الاتفاق السياسي النهائي في البلاد، مشيرا إلى أن التأخير سببه خلافات بشأن بند “الإصلاح الأمني والعسكري”.

جاء ذلك في كلمة للبرهان، الجمعة، خلال إفطار رمضاني أقامه عضو مجلس السيادة ياسر العطا، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وقادة أحزاب سياسية وممثلي بعثات دبلوماسية.

وقال البرهان “نقترب من الوصول لاتفاق نهائي، ونريد أن نمضي في الاتفاق إلى نهايته بأكبر كتلة انتقالية دون شروخ أو اعوجاج”.

وأضاف “هناك تأخير في الاتفاق بسبب بعض التفاهمات المتعلقة ببند الإصلاح العسكري والأمني، ونتمنى أن نتجاوزها بأسرع وقت ممكن ونتخطى العقبات الموضوعة أمامنا”.

والأربعاء الماضي، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا، الخميس، بسبب المباحثات الجارية بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف قد اتفقت على توقيعه، في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.

⭕️ رئيس مجلس السيادة يدعو القوى السياسية والوطنية لتقديم تنازلات وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق تطلعات الشعب السوداني pic.twitter.com/BVsieEwjak — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) April 7, 2023

وقال البرهان في كلمته إن “الجيش السوداني ليس لديه أي عداء” لافتا إلى أنه “مؤسسة قديمة وراسخة لا تسعى لإثارة الفتن ولم تتسبب في فتنة بالبلاد”.

ودعا البرهان كل القوى السياسية إلى “الجلوس والتفكير في الوطن وعدم التمترس في المواقف والجري وراء المحاصّات الحزبية”.

وأضاف “صراعنا مع بعض مصطنع، ونريد أن نُجري انتقالا حقيقيا، وأن يختار السودانيون الشخص الذي يحكمهم”.

وتابع البرهان “إذا فشلنا في التوافق على إقامة أكبر كتلة فعلينا أن نفسح المجال لغيرنا”.

وشدد على “التزام الجيش بالعملية السياسية، قائلا، جميعنا متفقون أن لا ردة ولا عودة لما قبل 11 أبريل 2019″، وهو تاريخ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج”.

ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.