الاحتلال يمدد إغلاق الأراضي الفلسطينية.. واجتماع إسلامي طارئ يحذر إسرائيل

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، تمديد فرض الإغلاق على الأراضي الفلسطينية وإلغاء تسهيلات أقرتها وزارته سابقاً خلال شهر رمضان، حتى نهاية عيد الفصح مساء الأربعاء المقبل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث، أن “غالانت قرر تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بسبب الوضع الأمني”، وذلك بعد أن كان مقررا انتهاؤه ليلة السبت/الأحد.

وبحسب المصدرين، فقد أمر غالانت أيضا بانضمام الجيش إلى قوات الشرطة في وسط إسرائيل، لمساعدتهم على حفظ الأمن.

ويشمل قرار غالانت أيضا، إلغاء التسهيلات المصدّق عليها خلال شهر رمضان المتعلقة بوصول فلسطينيي الضفة إلى مدينة القدس.

وعادة عندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، تغلق السلطات الإسرائيلية معبري “كرم أبو سالم” التجاري، وبيت حانون “إيريز” الخاص بحركة الأفراد غزة.

أما في الضفة الغربية فيتم تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيون للعمل داخل إسرائيل، بجانب تجميد عمل بعض المعابر وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات الإسرائيلية.

وتشمل أيضا التسهيلات الرمضانية السماح للنساء والأطفال والمسنين من سكان الضفة الغربية، بدخول مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى من دون الحاجة إلى تصاريح.

اجتماع إسلامي طارئ يحذر إسرائيل

وفي الأثناء، حذّرت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، في اجتماع طارئ، إسرائيل من “إثارة مواجهة دينية لا تُحمد عقباها”.

وفي بيانها الختامي، أدانت المنظمة بأشد العبارات “التصعيد الإسرائيلي الخطير باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بشكل متكرر”.

وأكدت على أن الاقتحامات الإسرائيلية “تعد استفزازًا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، واعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.

اعتقالات وإصابات في القدس

يأتي ذلك بالتزامن مع إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين، السبت، في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية ببلدة الطور وسط القدس الشرقية.

وأفاد شهود عيان بأنّ اشتباكات اندلعت في بلدة الطور وسط مدينة القدس، في أعقاب انتشار كثيف للقوات الإسرائيلية في أنحاء البلدة.

وقال الشهود إنّ القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت نحو الشبان الذين أصيبوا بجروح طفيفة، حيث تمت معالجتهم ميدانيا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة الطور وهم عصام ومحمد وصالح خويص من بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

مصادر محلية:"قوّات الاحتلال تعتقل الشبّان عصام ومحمّد وصالح خويص من بلدة الطور بالقدس المحتلّة قبل قليل".#فلسطين pic.twitter.com/A7OrbAAPGY — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) April 8, 2023

وتشهد مدينة القدس منذ بداية الأسبوع الماضي توترا في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.