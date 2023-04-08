إطلاق 3 صواريخ من سوريا تجاه الجولان المحتل وتفعيل صفارات الإنذار

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتل (شمال)، وذلك بعد قصف مماثل من لبنان المجاور في الأيام الأخيرة على خلفية تصاعد التوتر في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الهيئة (رسمية) إن صواريخ أُطلقت من سوريا باتجاه هضبة الجولان، وتم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مكشوفة قرب كيبوتس ميتسر (مستوطنة زراعية) جنوب الهضبة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مفتوحة قرب بلدة ميتسار بمنطقة جنوب الجولان.

وأضاف الجيش أن التفاصيل قيد الفحص، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن 3 صواريخ أُطلقت من سوريا دون أن تؤدي إلى سقوط أي مصابين.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده مدينة القدس من توترات منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلا، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى إلى توتر ومواجهات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.

وفجر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم على لبنان استهدف فيه “مواقع للبنية التحتية وأهدافا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية في جنوب لبنان، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل من الجنوب، الخميس”.

والخميس، تجدد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، بعد 34 صاروخا أعلن جيش الاحتلال أنها أُطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل (شمالي إسرائيل).

وحمّل المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية وحركة “حماس” الفلسطينية مسؤولية إطلاق صواريخ من لبنان.