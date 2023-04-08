أمريكا تؤيّد إسرائيل في “الدفاع عن النفس” بعد غاراتها على قطاع غزة وجنوب لبنان

أيّدت الولايات المتحدة إسرائيل في “الدّفاع عن النفس”، وقالت إن وقوع “هجومَين داميَين منفصلين في تلّ أبيب والضفّة الغربيّة وإطلاق صواريخ من لبنان دفعها إلى شنّ غارات”.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة وجنوبي لبنان مساء الخميس وفجر الجمعة، بعد تصاعد التوتر عقب اقتحام شرطة الاحتلال باحات ومصليات بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، والاعتداء على المصلين والمرابطين واعتقال المئات منهم.

وأُطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، الخميس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة فيدانت باتيل، في بيان إنّ “استهداف مدنيّين أبرياء، من أيّ جنسيّة كانوا، هو أمر غير مقبول”، مضيفًا “الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها”.

وفيما يتعلّق بالصواريخ التي أُطلِقَت من لبنان، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها إسرائيل، من دون أن تؤيد صراحةً الغارات التي شنّها الاحتلال على الجنوب اللبناني ردًّا على تلك الصواريخ.

وقال متحدّث ثانٍ باسم الخارجيّة الأمريكية “نحضّ على وقف التصعيد من كل الجوانب، ونعترف بأن إسرائيل تستطيع ممارسة حقّها الطبيعي في الدفاع عن النفس”.

وأضاف “استخدام لبنان نقطة انطلاقٍ لهجمات صاروخيّة ضدّ إسرائيل يُعرّض لبنان للخطر ويزيد احتمال” توسّع النزاع.

وكانت فرنسا قد أكدت، الجمعة، “تمسكها الراسخ بأمن إسرائيل واستقرار لبنان وسيادته”.

وقال نائب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرنسوا ديلما، “نحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد”.

وشدد على أن بلاده “تدين بشدة الهجمات الصاروخية العشوائية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من غزة وجنوب لبنان”.

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع في لبنان وغزة بعد هجمات صاروخية ألقى باللوم فيها على حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكد أنّه قصف منشآت تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة الرشيدية حيث يقع مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب صور في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن أضرار لحقت بمستشفى الدرة للأطفال في شرق مدينة غزة إثر الغارات الإسرائيلية منددة بذلك القصف.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين في حماس والجهاد الإسلامي قولهما إن الحركتين “أبلغتا مصر والوسطاء (قطر والأمم المتحدة) بأن الفصائل الفلسطينية ستواصل رد العدوان بإطلاق الصواريخ إذا واصل الاحتلال العدوان والغارات الجوية أو اعتداءاته على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى”.