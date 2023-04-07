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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي في إطلاق نار شرقي القدس المحتلة (فيديو)

7/4/2023-|آخر تحديث: 7/4/202301:05 AM (مكة المكرمة)

أصيب جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق نار عند مستوطنة آدم شرقي القدس المحتلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقريرًا عن إطلاق نار عند مستوطنة آدم، مضيفًا أن “الحادثة لا تزال قيد التحقيق”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشرطة تبحث عن منفّذ إطلاق النار.

يأتي هذا بعد ساعات من إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما لم يحدد هوية مطلقها.

وأعلن الجيش اللبناني عثوره على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في جنوبي البلاد.

وتصاعد التوتر خلال الأيام الماضية عقب اقتحام قوات الاحتلال باحات ومصليات بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، والاعتداء على المصلين والمرابطين واعتقال المئات منهم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر