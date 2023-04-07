مسيرات احتجاجية بالأردن ولبنان وسوريا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى (فيديو)

خرجت مسيرات ووقفات احتجاجية، الجمعة، في العاصمة عمان ومختلف المدن الأردنية منددة باعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمرابطين فيه.

وحمل آلاف المحتجين العلم الفلسطيني والأردني كما رفعوا لافتات كُتب عليها “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وطالب المحتجون بوقف انتهاك المستوطنين والمتطرفين وشرطة الاحتلال لحُرمة المسجد الأقصى، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية المقدسات ودعم الفلسطينيين المرابطين العزل الذين يتعرضون يوميا للاعتداء.

وشددت المسيرات على ضرورة وجود موقف عربي موحد للتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

وأشاد المشاركون بصمود المصلين المرابطين في المسجد الأقصى وساحاته، وصمود أهالي القدس في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ضرب بالقرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط.

وخرجت مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على القدس وغزة وجنوب لبنان في مدينة طرابلس اللبنانية والشمال السوري.

وفي مدينة إعزاز، رفع نازحون سوريون العلم الفلسطيني تضامنًا مع أهالي القدس وغزة ضد الاعتداءات الإسرائيلية.