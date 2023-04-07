مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية وشرطة الاحتلال تدعو كل من لديه رخصة سلاح لحمله (فيديو)

دعا المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي يعقوب شبتاي، اليوم الجمعة، كل من لديه سلاح مرخص إلى حمله خلال الأيام الراهنة.

وقال شبتاي في بيان “إلى جانب نشاطنا ونشاط القوى الأمنية في جميع القطاعات، أدعو كل مواطن لديه سلاح مرخص وماهر في تشغيله بشكل قانوني لحمله هذه الأيام”.

وأفادت الشرطة أن شبتاي كان يتحدث خلال تقييم للشرطة في القدس المحتلة بشأن التطورات الأخيرة بما فيها مقتل إسرائيليتين في منطقة الأغوار شمال شرق الضفة الغربية.

وكانت العديد من الدعوات وجهها سياسيون وعسكريون إسرائيليون للمواطنين في السنوات الماضية بحمل السلاح.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة البث العبرية (رسمية) مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في منطقة الأغوار.

وقالت الهيئة إن “مُطلق النار فر من المكان”​​​​​ من دون تفاصيل عن هويته ودوافعه.





مهاجمة قرى فلسطينية

وفي وقت سابق اليوم، هاجم مستوطنون إسرائيليون مركبات وقرى فلسطينية، وأغلقوا طرقات في الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين هاجموا قرية حمصه التحتا، ورشقوا المنازل بالحجارة وأضرموا النار في بعض الممتلكات، تحت حماية جيش الاحتلال.

فيما أغلق عشرات المستوطنين، مدخل مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وهاجموا مركبات فلسطينية.





وأفاد شهود عيان أن العشرات من مستوطنة “بيت أيل” أغلقوا مدخل مدينتي رام الله والبيرة بالحجارة والحاويات، ومنعوا الفلسطينيين من المرور.

وأشار الشهود إلى أن قوة من جيش الاحتلال توجد في الموقع لحماية المستوطنين.





وشمالي الضفة الغربية، قطع مستوطنون طرقات في محيط نابلس، ومنعوا مركبات فلسطينية من المرور عبر شوارع عامة بحماية من جيش الاحتلال.

واعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية قرب بلدة تقوع في محافظة بيت لحم (جنوب).