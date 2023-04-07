مستوطنون يقطعون طرقا في رام الله ويعتدون على السيارات عقب عملية “الأغوار” (فيديو)

أغلق عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الجمعة، مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، ردًّا على عملية إطلاق نار في غورالأردن أسفرت عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة.

ونصب عشرات من مستوطنة بيت أيل حواجز على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، ووضعوا حجارة وحاويات، ومنعوا الفلسطينيين من المرور.

كما هاجم مستوطنون قرية حمصة التحتا في الأغوار الشمالية شرق الضفة، وأحرقوا ممتلكات لفلسطينيين.

وأشار شهود إلى أن المستوطنين نفذوا أعمال التخريب في الموقع تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل امرأتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار بمنطقة الأغوار في شمال شرق الضفة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم العثور على 22 رصاصة من طراز كلاشينكوف في مكان الحادث، وقالت “أطلق المهاجمون عددًا كبيرًا من الرصاص للتأكد من مقتل الإسرائيليين، قوات الجيش تغلق المنطقة بأكملها”.

وقالت الهيئة إن مُطلق النار فرّ من المكان ولم تذكر هويته أو دوافعه، مضيفة أن قوات الجيش تقوم بتفتيش المنطقة.

وجاءت العملية بعد اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين على مدى اليومين الماضيين، وكذلك بعد ساعات من قصف قوات الاحتلال أهدافًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، زعمت أنها مواقع تابعة لحماس، إضافة إلى نفق للحركة بالقطاع.