قتيل و 6 إصابات إثر عملية إطلاق نار ودهس في تل أبيب ونتنياهو يقرر تعبئة قوات الاحتياط (فيديو)

قُتل شخص وجُرح 7 على الأقل، مساء الجمعة، إثر عملية مزدوجة بإطلاق نار ودهس وقعت في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت (خاصة) عن مصدر في خدمة نجمة داود الحمراء (مؤسسة إسعاف إسرائيلية)، قوله إن هناك قتيلا و6 إصابات، إحداها خطرة، في عملية مزدوجة، إطلاق نار ودهس، وسط مدينة تل أبيب.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلومة، عبر حسابها الرسمي على تويتر.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في هجوم تل أبيب pic.twitter.com/ZvJMhiCabV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2023

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن القتيل والمصابين في الهجوم “سياح أجانب”.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن منفذ الهجوم في تل أبيب شخص عربي من كفر قاسم.

🔴 عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: منفذ الهجوم أطلق النار من نافذة سيارته قبل انقلابها وحاول الهروب فقتلته الشرطة 🔴 عاجل | رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن استدعاء كافة وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط في الجيش pic.twitter.com/9E9BTgE21l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2023

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذ الهجوم أطلق النار من نافذة سيارته قبل انقلابها وحاول الهروب فقتلته الشرطة.

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن التحقيقات الأولية تفيد بأن المنفذ قام بالدهس أولا ثم أطلق النار.





وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أمر بتعبئة قوات الاحتياط وقوات إضافية من حرس الحدود على ضوء التصعيد الأمني.

كما وجه نتنياهو جيش الاحتلال بتحريك قوات إضافية لمواجهة ما وصفها بـ “الهجمات الإرهابية”.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن قائد قوات حرس الحدود الإسرائيلية أمر باستدعاء 4 وحدات أمنية بالإضافة إلى 6 وحدات تعمل حاليا.

بدوره، قال ناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن عمليات الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال.

وأضاف الناطق باسم حماس أن “عملية تل أبيب تدل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الاحتلال”.

من جهتها، باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية تل أبيب وأكدت في بيان لها أنها ردا مشروعا على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا.

فيما قالت لجان المقاومة الشعبية إن عملية تل أبيب صفعة قوية للأمن الإسرائيلي وتأكيد على أن الثأر للأقصى لم ولن ينتهي.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عملية تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال واعتداءاته واقتحاماته المتكررة للأقصى.