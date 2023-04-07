فلسطيني يروي هول لحظة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، وأظهرت كيف دمرت قذائفها أجزاء من منازل المدنيين.

وقال مواطن فلسطيني إنه وأسرته حضروا وجبة السحور والتفوا حول مائدة الطعام، ليسمعوا بعدها مباشرة صوت القذائف الجوية.

يصف المتحدث الصوت بالمرعب قائلا إنه تكرر 4 مرات، وزاد “حملت طفلتي ذات السنتين التي أفزعها دوي القصف، وصرت أركض يمينا ويسارا دون أن أعرف إلى أين”.

يقول المواطن إنه صُدم بحجم الدمار فور خروجه من المنزل، فكّر لوهلة أن يركب سيارته ويهرب لكن وجدها مدكوكة من أثر القصف.

وحكى الرجل لكاميرا الجزيرة مباشر عن الخوف والهلع الذي أصاب الأطفال، حتى تعالت أصواتهم بالبكاء والصراخ.

وأصبح بيت المواطن محاطا بحُفر عميقة وواسعة، جميعها من آثار القصف الجوي.

أطنان من المتفجرات ألقتها طائرات الاحتلال قرب منازل المواطنين في قطاع غزة الليلة الماضية. pic.twitter.com/V9vApgDJGy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 7, 2023

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة، مساء الخميس، واقتحم ضباط من شرطة الاحتلال المسجد الأقصى، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد فيها برد عسكري على إطلاق أكثر من 30 صاروخًا من لبنان، في هجمات نسبتها إسرائيل إلى فلسطينيين.

وفي ردها على الغارات الإسرائيلية، أطلقت المقاومة الفلسطينية مضادات أرضية من القطاع باتجاه بلدات غلاف غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الجيش الإسرائيلي بدأ ينشر منظومة القبة الحديدية في منطقة تل أبيب الكبرى.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن اعتراض صواريخ أطلقت من غزة نحو مستوطنتي نتيف هعسرا وكريما المتاخمتين للقطاع.

وسمعت صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.