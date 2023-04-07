فلسطينيات من الضفة الغربية يتوافدن للعبور إلى المسجد الأقصى (فيديو)

توافدت مئات النساء من الضفة الغربية المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر لحضور صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، ورغم زعم الاحتلال الإسرائيلي السماح للنساء بمختلف أعمارهن بدخول المسجد، فإنه رفض عبور العديد منهن بادعاءات مختلفة.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع عند المعبر الشمالي لمدينة بيت لحم، حيث نصبت شرطة الاحتلال الحواجز وأغلقت الطرق والممرات الرئيسية المؤدية إلى البلدة القديمة.

وأفاد الصحفي الفلسطيني أحمد حلايقة أنه بالرغم من ضعف الإقبال مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الجمعتين السابقتين، فإن شرطة الاحتلال منعت العديد من النساء من العبور إلى القدس بدعوى المنع الأمني.

وقال حلايقة إنه حاول بنفسه دخول القدس عبر المعبر لنقل الصورة من الجهة الأخرى إلا أن قوات الاحتلال منعته من ذلك.

وقالت سيدة فلسطينية مُنعت من دخول البلدة القديمة للجزيرة مباشر إن “الشرطة رفضت عبورها لدعاوى أمنية، رغم زعمهم تقديم تسهيلات لعبورنا”، مشيرة إلى أن ما حدث لها يؤكد أن الاحتلال يمارس الكذب والتدليس.

وأضافت “كل أسبوع نحاول أن ندخل ويتم منعنا وإرجاعنا من الحواجز الأمنية، وهذا متوقع من الاحتلال، وواجبنا أن نحاول انتزاع حقوقنا وتجاوز العراقيل للعبور للأقصى”.

وأوضحت “اليوم يحاسب الفلسطيني ليس على ما يفعله فقط، بل على أي فرد من أفراد أسرته”، لافتة إلى أن إحدى الفلسطينيات مُنعت بدعوى أن أحد أفراد أسرتها “مخرب”.

من جهته، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة ومعها كل القوى الفلسطينية ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن هوية المسجد الأقصى.

وأضاف أن “المسجد الأقصى سيظل قادرًا على تفجير الأوضاع كل مرة لأن شعبنا ومقاومته لن تمر (عليهما) جرائم الاحتلال دون رد”.

وعلى مدى ليلتين، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.