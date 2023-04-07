فصائل المقاومة تبارك عملية “الأغوار” وتحذر الاحتلال الإسرائيلي من العدوان على الشعب الفلسطيني

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية إطلاق النار في مستوطنة الحمرا بمنطقة الأغوار المحتلة، التي أسفرت عن مصرع مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تبارك العملية، وحذرت الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الحركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن العملية جاءت “كرد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المسجد الأقصى وعدوانه الهمجي على لبنان وغزة الصامدة”.

وتابعت “نحذر الاحتلال من مغبّة الاستمرار في جرائمه بحق المسجد الأقصى، فشعبنا موحدٌ سيواصل الدفاع عن نفسه وأقصاه الذي سيبقى إسلاميًّا خالصًا ولا مكان للاحتلال فيه ولا سيادة”.

بدورها، رحبت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين بالعملية التي وصفتها بأنها “بطولية”، وتوعدت بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان لها “نبارك عملية الأغوار البطولية التي تثبت أن المقاومة جاهزة للرد وجرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تمر دون رد”.

وقُتلت امرأتان وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من مجهولين بغور الأردن ظهر اليوم الجمعة، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المهاجمين طاردوا السيارة فانحرفت، وأطلقوا عليها النار من مسافة قريبة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم العثور على 22 رصاصة من طراز كلاشينكوف في مكان الحادث، وقالت “أطلق المهاجمون عددًا كبيرًا من الرصاص للتأكد من مقتل الإسرائيليين، قوات الجيش تغلق المنطقة بأكملها”.

📹 *فيديو|* مشاهد جديدة لمقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجراح بالغة الخطورة بعملية إطلاق نار في الأغوار بأريحا pic.twitter.com/c46pZxy8Jv — وكالة صفا (@SafaPs) April 7, 2023

وفرّ المنفذون من مكان إطلاق النار، ولم تعلن شرطة الاحتلال العثور عليهم بعد، كما لم تتبنّ أي جهة هذا الهجوم حتى اللحظة.

من جهته، وجّه رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ظهر اليوم، بتعزيز الجهود للقبض على منفذي العملية.

كما وجّه بتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة القيادة المركزية وأمر بتعبئة الاحتياطيات مع التركيز على الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية.

وجاءت العملية بعد اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين على مدى اليومين الماضيين، وكذلك بعد ساعات من قصف قوات الاحتلال أهدافًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، زعمت أنها مواقع تابعة لحماس، إضافة إلى نفق للحركة بالقطاع.