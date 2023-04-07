فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد جاهزيتها للرد على العدوان الإسرائيلي (فيديو)

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية “الجهوزية للمواجهة والرد بكل قوة على العدوان الإسرائيلي”، وذلك بعد قصف جيش الاحتلال أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مساء الخميس.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان مساء الخميس إنه في ظل التهديدات الإسرائيلية للمقاومة ولأهل غزة، “فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده”.

ودعت قوات الاحتلال إلى وقف العدوان “الهمجي” بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن “يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا”.

⁨الـمـقـ اومـة ترد على غارات الاحتلال بصواريخ أرض جو pic.twitter.com/7PHSnVgK1s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2023

الاستنفار العام

وأعلنت كتائب ومجموعات سرايا القدس في الضفة المحتلة حالة الاستنفار العام لاستهداف حواجز الاحتلال في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة والقدس المحتلة.

وأما حركة “فتح” فقد أكدت أن “العدوان على غزة لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني”.

كما دعت إلى النفير العام لحماية المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه، والتصدي للاقتحامات ودعوات ما يسمى “ذبح القرابين”، مؤكدة تصعيد الزحف الجماهيري للقدس والمسجد الاقصى.

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع #غزة pic.twitter.com/4Fd6lg11k5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2023

وحمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانها على قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة.

وقالت الحركة، في بيان، إن “استمرار العدوان على غزة وانتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى، لن يحقق للاحتلال أمنا”.

ودعت حماس الفلسطينيين والفصائل إلى الوحدة في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال؛ دفاعا عن القدس والأقصى.

بدورها أعلنت “كتائب المجاهدين”، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، عن تصديها للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قطاع غزة بصاروخ أرض-جو.

وسبق أن أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة “حماس”، تصديها للطائرات في سماء غزة بصواريخ أرض-جو.

كتائب المجاهدين تنشر صورا لإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء #غزة pic.twitter.com/9RcHcXYaLc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2023

ومساء الخميس، شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة.

والخميس، تجدد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل للمرة الثانية بعد 34 صاروخا أعلن الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل (شمالي إسرائيل).