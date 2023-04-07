غزة تحت القصف.. أضرار بمستشفى للأطفال جراء قصف الاحتلال للقطاع المحاصر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، أن أضرارًا لحقت بمستشفى للأطفال شرق مدينة غزة جرّاء قصف إسرائيلي للمنطقة المحيطة به، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واستنكرت الوزارة في بيان، القصف الذي ألحق أضرارًا بمستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة، مضيفة أن “القصف تسبب بحالة من الإرباك والخوف بين الكادر الطبي والمرضى والأطفال ومرافقيهم”.

وعدّت الوزارة هذا القصف انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها من الاستهدافات العسكرية.

تطاير شظايا صواريخ الاحتلال داخل مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح شرق مدينة غزة pic.twitter.com/lz3838yphO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 7, 2023

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف 4 مواقع زعم أنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة إلى نفق للحركة بقطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع #غزة pic.twitter.com/4Fd6lg11k5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2023

كما قصف الاحتلال، فجر الجمعة، أهدافا في لبنان، ادعى أنها تابعة لحماس إلا أنه تبين أنها مزرعة للأغنام ومنزل سكني.

40 صاروخًا من غزة

أفادت قناة عبرية رسمية، صباح الجمعة، بأنه تم إطلاق 40 صاروخا خلال الليلة الماضية من قطاع غزة اتجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وقالت قناة (كان) التابعة لهيئة البث في تغريدة على تويتر: “تم إطلاق 40 صاروخا خلال الليل باتجاه الجنوب”، وأشارت إلى أنه تم اعتراض نحو نصف هذه الصواريخ بواسطة القبة الحديدية، وأن النصف الآخر سقط في مناطق مفتوحة.

40 רקטות שוגרו במהלך הלילה לדרום. חצי מהן יורטו וחצי נפלו בשטחים פתוחים@ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) April 7, 2023

وقد دوّت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة مرات خلال الليلة الماضية، بعد إطلاق فصائل فلسطينية مسلحة رشقات صاروخية، ردا على غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف بالقطاع.

وفتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ في مستوطنات وبلدات جنوب وشمال ووسط البلاد، بما في ذلك في محيط تل أبيب.

قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية إطلاق 40 صاروخا من #غزة تجاه #إسرائيل أسقطت "القبة الحديدية" نصفها فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحةhttps://t.co/KeLM2gWpGJ pic.twitter.com/XYd6vAM9oC — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 7, 2023

الليلة الماضية في جنوب إسرائيل 🇮🇱 اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية وابلا من الصواريخ أطلقت من #غزة باتجاه سديروت في جنوب #اسرائيل. وأوعز جيش الدفاع هذا الصباح سكان البلدات المحاذية لغزة بالبقاء بالقرب من المنطقة الآمنة حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/1x6bx7lpyY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 7, 2023

كما أعلنت فصائل مسلحة فلسطينية، عن تصديها للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض جو.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي عن عدد الصواريخ بعد ما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وكتائب المجاهدين، الجناح المسلح لحركة المجاهدين، إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة.

⁨الـمـقـ اومـة ترد على غارات الاحتلال بصواريخ أرض جو pic.twitter.com/7PHSnVgK1s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2023

وتشنّ المقاتلات الحربية الإسرائيلية، منذ مساء الخميس، غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ردت عليها الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وعلى مدى ليلتين، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.