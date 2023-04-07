بعد تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. تعرف على موقف حزب الله وإيران

قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني إن “محور المقاومة في يقظة” بعد تبادل القصف عبر الحدود مع إسرائيل، أمس الخميس.

وأضاف قاسم “لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل فتوازن الردع قائم وحاضر”.

وأكد قاسم، اليوم الجمعة، أن “محور المقاومة” في حال تأهب، بعدما أعلن حزب الله دعمه “كلّ الخطوات” التي ستتّخذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل ردًّا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى.

لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل، فتوازن الردع قائم وحاضر، والمجاهدون الفلسطينيون في الميدان، وكل محور المقاومة في يقظة.

هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آتٍ إن شاء الله.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) April 7, 2023

وفي تصريحات وزعها الحزب، حذر هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله “إذا كان الصهاينة يعتقدون أن بإمكانهم أن يدنسوا المسجد الأقصى عليهم أن يعرفوا أن السعي لتحقيق أهدافهم باستهداف المقدسات سوف يلهب المنطقة بأكملها”.

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع في لبنان وغزة بعد هجمات صاروخية ألقى باللوم فيها على حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).





تنديد إيراني

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بالضربات الإسرائيلية على لبنان وغزة ودعت المنظمات الدولية إلى التحرك.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني قوله إن الوزارة “تشجب بشدة الهجمات باعتبارها انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية، وتدعو إلى تحرك فعال من جانب المنظمات الدولية”.

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجیة ناصر کنعانی بشدة عدوان الکیان الصهیونی على مناطق مدنیة فی جنوب لبنان وقطاع غزة.https://t.co/ZLI5a9aaN4 pic.twitter.com/SRH4qYJ6F2 — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) April 7, 2023

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكد أنّه قصف منشآت تابعة لحركة “حماس” في منطقة الرشيدية حيث يقع مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب صور في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن “أضرار جزئية” لحقت بمستشفى الدرة للأطفال في شرق مدينة غزة إثر الغارات الإسرائيلية منددة بقصف “غير مقبول”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين في حماس والجهاد الإسلامي قولهما إن الحركتين “أبلغتا مصر والوسطاء (قطر والأمم المتحدة) بأن الفصائل الفلسطينية ستواصل رد العدوان بإطلاق الصواريخ إذا واصل الاحتلال العدوان والغارات الجوية أو اعتداءاته على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى”.

وتابع المصدران “اتفقت الغرفة المشتركة للفصائل أنه إذا توقف العدوان سوف توقف فصائل المقاومة إطلاق الصواريخ وأن المقاومة ملتزمة بقدر التزام الاحتلال”.





وتزامن القصف من الجنوب اللبناني على شمال إسرائيل مع زيارة إلى لبنان لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنيّة الذي أكد أن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تقف “مكتوفة” إزاء “العدوان” الإسرائيلي على الأقصى.

لا يريدان الحرب

وأكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان أن الطرفين “لا يريدان الحرب”، داعية إلى التهدئة.

ودعت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين لبنان وإسرائيل إثر نزاعات عدة “كل الأطراف إلى وقف أعمالها”، موضحة في بيان أن “الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب”.

ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق. كما ان آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من اجل التهدئه . و قال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب. — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) April 7, 2023

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان يريد الحفاظ على “الهدوء والاستقرار” في الجنوب داعية الأسرة الدولية إلى “الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد”.

٢)مما يشكل إنتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب الللبناني. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) April 7, 2023

جدير بالذكر أن لبنان شهد صيف 2006 حرباً دامية بدأت بإقدام عناصر من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين. واستشهد خلال الحرب 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون كما قُتل 160 إسرائيلياً معظمهم جنود.