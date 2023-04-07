سياسة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم “الرشيدية” بجنوب لبنان (فيديو)

7/4/2023-|آخر تحديث: 7/4/202312:37 PM (مكة المكرمة)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، منطقة صور في الجنوب اللبناني، مدعيًا أن شنّ قوّاته غارات في لبنان جاء ردًّا على إطلاق وابل من الصواريخ، الخميس، باتّجاه الأراضي المحتلة.

وسقط صاروخ على سطح منزل مزارعين في أحد البساتين القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور، قرب المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها نحو إسرائيل، فأسفر عن أضرار مادية من دون خسائر بشرية.

وأفاد سكان المخيم بسماع دوي قذيفتين، في حين استهدف القصف 3 نقاط في منطقة صور.

وزعم جيش الاحتلال أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلق عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه الأراضي الشماليّة المحتلة، في قصف أوقع جريحا وخلف أضرارا مادية. واتهم “مجموعات فلسطينية” بالوقوف خلف ذلك القصف.

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في بيان، فجر الجمعة، أن الطرفين “لا يريدان الحرب”، داعية إياهما إلى التهدئة.

وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان إثر نزاعات عدة، أنّ جيش الاحتلال أبلغها باعتزامه “الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان”، قبل قصف محيط مدينة صور.

وأعلن الجيش اللبناني، صباح الجمعة، العثور على راجمة بداخلها صواريخ لم تُطلق في منطقة حدودية بجنوب البلاد، بعد ساعات من قصف الاحتلال.

ونشر الجيش على تويتر صورًا تظهر الراجمة موضوعة داخل حقل زيتون وفيها ستة صواريخ لم تُطلق من إجمالي 12 صاروخا كانت تحملها.

وفكّك الجيش الخميس صواريخ كانت معدة للإطلاق، تم العثور عليها في محيط بلدتي القليلة وزبقين في قضاء صور.

وهذه أول مرة يشن فيها الاحتلال غارات على لبنان منذ صيف 2021، علمًا بأن عدد الصواريخ التي أُطلقت نحو الأرض المحتلة الخميس هو الأكبر منذ عام 2006.

وقصفت مقاتلات إسرائيليّة أهداف في قطاع غزّة منتصف ليلة الجمعة، بعد اقتحام شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك الثلاثاء والأربعاء، واعتقالها نحو 350 معتكفا.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية