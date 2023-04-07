جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم “الرشيدية” بجنوب لبنان (فيديو)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، منطقة صور في الجنوب اللبناني، مدعيًا أن شنّ قوّاته غارات في لبنان جاء ردًّا على إطلاق وابل من الصواريخ، الخميس، باتّجاه الأراضي المحتلة.

وسقط صاروخ على سطح منزل مزارعين في أحد البساتين القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور، قرب المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها نحو إسرائيل، فأسفر عن أضرار مادية من دون خسائر بشرية.

وأفاد سكان المخيم بسماع دوي قذيفتين، في حين استهدف القصف 3 نقاط في منطقة صور.

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* الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تشن غارات على مواقع في #لبنان

* مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف محيط #مخيم_الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب #مدينة_صور اللبنانية

* مراسل الجزيرة: الطائرات الإسرائيلية أطلقت نحو 6 صواريخ باتجاه أهداف في محيط #مدينة_صور اللبنانية pic.twitter.com/9PL9s1wPCw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2023

وزعم جيش الاحتلال أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلق عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه الأراضي الشماليّة المحتلة، في قصف أوقع جريحا وخلف أضرارا مادية. واتهم “مجموعات فلسطينية” بالوقوف خلف ذلك القصف.

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في بيان، فجر الجمعة، أن الطرفين “لا يريدان الحرب”، داعية إياهما إلى التهدئة.

وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان إثر نزاعات عدة، أنّ جيش الاحتلال أبلغها باعتزامه “الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان”، قبل قصف محيط مدينة صور.

وأعلن الجيش اللبناني، صباح الجمعة، العثور على راجمة بداخلها صواريخ لم تُطلق في منطقة حدودية بجنوب البلاد، بعد ساعات من قصف الاحتلال.

عثرت وحدة من الجيش في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/rAuphj06Ms — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 7, 2023

ونشر الجيش على تويتر صورًا تظهر الراجمة موضوعة داخل حقل زيتون وفيها ستة صواريخ لم تُطلق من إجمالي 12 صاروخا كانت تحملها.

وفكّك الجيش الخميس صواريخ كانت معدة للإطلاق، تم العثور عليها في محيط بلدتي القليلة وزبقين في قضاء صور.

وهذه أول مرة يشن فيها الاحتلال غارات على لبنان منذ صيف 2021، علمًا بأن عدد الصواريخ التي أُطلقت نحو الأرض المحتلة الخميس هو الأكبر منذ عام 2006.

وقصفت مقاتلات إسرائيليّة أهداف في قطاع غزّة منتصف ليلة الجمعة، بعد اقتحام شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك الثلاثاء والأربعاء، واعتقالها نحو 350 معتكفا.