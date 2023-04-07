تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة.. ووسطاء: القصف لن يتوسع

شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر الجمعة، غارات جديدة على مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت موقع القادسية غرب خان يونس بقطاع غزة.

وأسفر استهداف موقع آخر شرقي غزة عن أضرار في ممتلكات ومنازل المواطنين المحيطة بالمكان.

وجددت فصائل الفلسطينية تصديها للطائرات التي تحلق في سماء القطاع بإطلاق صواريخ أرض-جو باتجاهها.

جهود للوساطة

وفي الأثناء، قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن وسطاء أبلغوا الفصائل أن القصف الإسرائيلي الذي جرى الليلة هو “رد على إطلاق صواريخ من غزة اليومين الماضيين”.

واعتبرت المصادر أن رسالة الوسطاء حملت إشارات بأن القصف الإسرائيلي على غزة لن يتوسع.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصدر سياسي قوله إن “رد إسرائيل لن يتدهور إلى حرب”.

كتائب المجاهدين تنشر صورا لإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء #غزة pic.twitter.com/9RcHcXYaLc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2023

ومساء الخميس شنّت مقاتلات إسرائيليّة سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزّة، في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان، في هجوم نسبته إسرائيل إلى فلسطينيين.

وأعلنت فصائل مسلحة فلسطينية، عن تصديها للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قطاع غزة بصواريخ أروض-جو.