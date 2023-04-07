بريطانيا تدين عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وتدعو لتهدئة التوترات

أدانت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أعمال العنف التي ارتكبتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المصلين في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة.

ودعت المملكة المتحدة في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، “جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات” في أعقاب الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على كل من لبنان وقطاع غزة.

وندّدت المملكة بالقصف الصاروخي الذي استهدف إسرائيل، وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن “الوقت حان لكي تعمل جميع الأطراف في المنطقة على تهدئة التوتّرات”.

وأضاف أن بريطانيا “تدين إطلاق الهجمات الصاروخية من جنوب لبنان وغزة وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

ودعا الوزير البريطاني إلى “احترام الوضع التاريخي الراهن في ما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس”، مؤكدًا أن المملكة تدين “عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى”.

وأكد أنه “عندما تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بعملياتها، يجب عليها التأكّد من أنّها تقوم بذلك بطريقة مناسبة ووفقًا للقانون الدولي”.

مشاهد أخرى توثق لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمصلى القبلي والاعتداء على المعتكفين داخله pic.twitter.com/NH0jTPCoXD — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 5, 2023

وشنّت إسرائيل غارات قبيل فجر الجمعة على جنوب لبنان وقطاع غزة وزعمت أنها ضربت أهداف لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وردت عليها الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، في سياق تصعيد متواصل منذ الأربعاء.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة على مدى اليومين الماضيين، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم كانوا يتحصنون داخل المسجد.