القسام ينشر مشاهد لتصدي دفاعاته الجوية لطيران الاحتلال في غزة (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لتصدي دفاعاتها الجوية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال شنها غارات على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة.

وقالت الكتائب في بيان على موقعها إن دفاعاتها الجوية أطلقت صواريخ أرض-جو، وأطلقت نيران المضادات الأرضية باتجاه الطائرات المغيرة مرات عدة خلال الغارات التي شنها طيران الاحتلال على قطاع غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري أن حركة “حماس استخدمت صواريخ مضادة للطائرات بشكل غير مسبوق”.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات، فجر الجمعة، على قطاع غزة مساء الخميس وفجر الجمعة.

وتصاعد التوتر خلال الأيام الماضية عقب اقتحام قوات الاحتلال باحات ومصليات بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وقامت بالاعتداء على المصلين والمرابطين واعتقلت المئات منهم.

وأطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، أمس الخميس، ولم يتم تحديد هوية مطلقها.

وأعلن الجيش اللبناني العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في جنوبي البلاد.