الآلاف يصلون الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى رغم منع الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة في شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك، رغم منع شرطة الاحتلال الإسرائيلية واعتداءاتها على المصلين.

وتوافد الفلسطينيون إلى باحات المسجد الأقصى عبر باب العامود رغم الحواجز الأمنية المكثفة التي نصبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قصد التضييق عليهم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 130 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى.

صور من خطبة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى pic.twitter.com/PnbBFbsuLG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 7, 2023

ونشرت سلطات الاحتلال 2300 جندي من القوات الإسرائيلية في القدس، وقد اعتلت قوات الاحتلال البنايات المجاورة للمسجد الأقصى، وبدأت اقتحامها لساحاته في الصباح.

قوات الاحتلال تعتلي أسطح البنايات المجاورة للمسجد الأقصى pic.twitter.com/rZfDa2qy8y — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 7, 2023

وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، في تصريحات صحفية إن الزحف إلى الأقصى مستمر، مشددا على أن “الأقصى يرحب بالمصلين العابدين الصائمين، هنيئًا لمن شد الرحال ورابط فيه في شهر رمضان المبارك”.

خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري: الزحف الآن للأقصى مستمر، والأقصى يرحب بالمصلين العابدين الصائمين، هنيئًا لمن شد الرحال ورابط فيه في شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/f5SWtHu0xs — فلسطين الآن (@paltimes2015) April 7, 2023

وقد أدى 100 ألف مصلّ صلاة الجمعة الأولى من رمضان الجاري في المسجد الأقصى، ثم تضاعف العدد في الجمعة الثانية فوصل إلى 250 ألفًا (ربع مليون).

المسجد الأقصى عامر بأحبابه في الجمعة الثالثة من رمضان pic.twitter.com/GH5zqeSjiJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 7, 2023

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلية عرقلة المصلين بوضع متاريس حديدية ونصب حواجز على مفارق طرق وشوارع رئيسية. ورغم هذه الإجراءات، يستمر زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي 1948.

مشاهد من توافد الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا العسكري لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى pic.twitter.com/Un2NAS7VFm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 7, 2023

وتسمح قوات الاحتلال للنساء من جميع الأعمار وللرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما والأطفال الأصغر من 12 عامًا، القادمين من الضفة الغربية بالوصول إلى مدينة القدس من دون تصاريح لأداء صلاة الجمعة بمناسبة شهر رمضان، لكنها اشترطت الحصول على تصريح بالصلاة خلال رمضان على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عاما.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة سكان قطاع غزة، حيث تحظر السلطات الإسرائيلية وصولهم إلى القدس إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة صعبة الشروط.

#صور جانب من توافد المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان. pic.twitter.com/x5xKfK14iZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 7, 2023

ويشكل رمضان فرصة للعديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، وبعضهم تكون هذه هي زيارته الأولى للمدينة المقدسة.

وأقامت إسرائيل جدارا حول المدينة المقدسة خلال السنوات الماضية جعل الدخول إليها يتم فقط عبر بوابات حديدية ضخمة، ويحتاج الفلسطينيون القادمون من الضفة الغربية وقطاع غزة في الأوقات العادية إلى تصاريح خاصة نادرا ما تُمنح لهم.